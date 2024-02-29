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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Профессор назвал условие, при котором две трети бюджетного кредита останутся на Дону

Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?

29 февраля 2024, 14:42
Фото: donland.ru
Профессор назвал условие, при котором две трети бюджетного кредита останутся на Дону

Профессор экономики объяснил, как две трети бюджетного кредита останутся на Дону

Профессор ЮФУ, доктор экономических наук Олег Свиридов сообщил RostovGazeta, что, согласно посланию президента, две трети долга Ростовской области по бюджетному кредиту можно не возвращать. Однако для этого средства предстоит направить на реализацию инвестиционных проектов.

Напомним, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«Бюджетные кредиты регионам России стали выдавать с 2021 года, для этого появилась программа. Изначально сумма кредитов на все регионы предполагалась 500 миллиардов рублей в год, потом ее подняли до одного триллиона рублей», — отмечает Олег Свиридов.

Профессор уточняет, что теперь Ростовской области предстоит отдать лишь треть от направленной в регион суммы кредита. А для того, чтобы не отдавать оставшиеся две трети, придется соблюсти одно условие. Средства предстоит направить на реализацию новых инвестиционных проектов на Дону.

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«Ростовская области брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус», — отмечает Олег Свиридов.«Ростовская области брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус», — отмечает Олег Свиридов.
«Ростовская области брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус», — отмечает Олег Свиридов.
Фото: sfedu.ru

«Ростовская область брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус. Сейчас наступает срок погашения кредита. Безусловно, очень хорошо, что большая часть средств останется в регионе. На них будут построены новые важные для донского края объекты», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что канализационный коллектор для новых районов Ростова строили по технологии метро.

Канализационный коллектор для новых районов Ростова строят по технологии метро
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