Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?

«Ростовская область брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус. Сейчас наступает срок погашения кредита. Безусловно, очень хорошо, что большая часть средств останется в регионе. На них будут построены новые важные для донского края объекты», — резюмирует эксперт.