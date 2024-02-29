Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Напомним, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
«Бюджетные кредиты регионам России стали выдавать с 2021 года, для этого появилась программа. Изначально сумма кредитов на все регионы предполагалась 500 миллиардов рублей в год, потом ее подняли до одного триллиона рублей», — отмечает Олег Свиридов.
Профессор уточняет, что теперь Ростовской области предстоит отдать лишь треть от направленной в регион суммы кредита. А для того, чтобы не отдавать оставшиеся две трети, придется соблюсти одно условие. Средства предстоит направить на реализацию новых инвестиционных проектов на Дону.
«Ростовская область брала кредит в размере порядка 5,3 миллиарда рублей на реализацию двух проектов — канализационного коллектора № 62 и дороги Северный радиус. Сейчас наступает срок погашения кредита. Безусловно, очень хорошо, что большая часть средств останется в регионе. На них будут построены новые важные для донского края объекты», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что канализационный коллектор для новых районов Ростова строили по технологии метро.