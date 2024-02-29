Саратовская область вновь оказалась на третьем месте по убыли населения

В Саратовскую область за год приехали 48 870 человек, а уехали — 51 853. Таким образом, число людей, покинувших регион, составило 2983 человека. Это меньше, чем в прошлом году, когда убыль населения по миграции была 7898 человек. По этому показателю только Оренбургская область (-3605) в Федеральном округе оказалась в худшей ситуации.