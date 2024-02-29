Саратовская область вновь оказалась на третьем месте по убыли населения

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В прошлом году в Саратовской области родилось 15 843 человека, а умерло 32 435, пишет ИА «Взгляд-инфо». Таким образом, смертность в регионе превышает рождаемость в 2,04 раза. Естественная убыль населения составила 16 592 человека, что является третьим показателем по Федеральному округу и восьмым в России. Ранее Саратовстат уже предоставлял такие данные.
Только в Московской (-21 717), Ростовской (-21 773), Нижегородской (-21 510), Самарской (-18 053), Свердловской (-17 400), Кемеровской (-17 066) областях и Краснодарском крае (-18 961) убыль населения была еще больше.
Убыль населения вследствие миграции также отмечается во всех регионах Федерального округа. В целом по России число граждан, уехавших из своих регионов, составляет полмиллиона (495,3 тыс.).
В Саратовскую область за год приехали 48 870 человек, а уехали — 51 853. Таким образом, число людей, покинувших регион, составило 2983 человека. Это меньше, чем в прошлом году, когда убыль населения по миграции была 7898 человек. По этому показателю только Оренбургская область (-3605) в Федеральном округе оказалась в худшей ситуации.
За 12 месяцев абсолютная убыль населения Саратовской области составила 19 575 человек. Хуже ситуация только в Кемеровской (-20 556) и Нижегородской (-21 351) областях.