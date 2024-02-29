Семейную ипотеку в Ростовской области продлят до 2030 года

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Глава государства рассказал, что за счет программы, стартовавшей в 2018 году, помогли большому количеству семей. Вначале ей могли воспользоваться семьи, где двое и более детей, затем семьи с одним ребенком.
Программа действует до июля 2024 года. Путин предложил ее продлить до 2030 года, сохранив базовые параметры.
По его словам, особое внимание нужно уделить для семей с детьми до шести лет. Для них льготная ставка останется на уровне — 6%.
При рождении третьего ребенка государство выплачивает часть ипотеки за семью. Президент предложил продлить эту программу до 2030 года.
Ранее стало известно, что стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть.