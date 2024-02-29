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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Семейную ипотеку в Ростовской области продлят до 2030 года

Семейную ипотеку в Ростовской области продлят до 2030 года

29 февраля 2024, 10:03
Фото: donland.ru
Семейную ипотеку в Ростовской области продлят до 2030 года
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки, в том числе в Ростовской области, прозвучало во время послания Федеральному собранию.

Глава государства рассказал, что за счет программы, стартовавшей в 2018 году, помогли большому количеству семей. Вначале ей могли воспользоваться семьи, где двое и более детей, затем семьи с одним ребенком.

Программа действует до июля 2024 года. Путин предложил ее продлить до 2030 года, сохранив базовые параметры.

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По его словам, особое внимание нужно уделить для семей с детьми до шести лет. Для них льготная ставка останется на уровне — 6%.

При рождении третьего ребенка государство выплачивает часть ипотеки за семью. Президент предложил продлить эту программу до 2030 года.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в Ростовской области может резко упасть.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ипотека#Помощь семья
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