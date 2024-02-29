Сеть женских консультаций обновят в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
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Updated Сегодня, 10:35
Во время обращения к Федеральном собранию он анонсировал программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Также он назвал появившиеся приоритеты.
В этот список попало расширение сетей женских консультаций, а также ремонт медучреждений. На эти цели планируется направить свыше триллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове привели в порядок старейшую больницу, потратив на это 690 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что на ремонт горбольницы №16 в городе направят больше 50 миллионов.