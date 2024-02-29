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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Сеть женских консультаций обновят в Ростовской области

Сеть женских консультаций обновят в Ростовской области

29 февраля 2024, 10:33
Фото: donland.ru
Сеть женских консультаций обновят в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, появится комплексная программа по охране материнства, прозвучало от президента Владимира Путина.

Во время обращения к Федеральном собранию он анонсировал программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Также он назвал появившиеся приоритеты.

В этот список попало расширение сетей женских консультаций, а также ремонт медучреждений. На эти цели планируется направить свыше триллиона рублей.

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Ранее стало известно, что в Ростове привели в порядок старейшую больницу, потратив на это 690 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что на ремонт горбольницы №16 в городе направят больше 50 миллионов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Медучреждения#Ростовскя область#Здоровье детей
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