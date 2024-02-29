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Published Сегодня, 08:56

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Учения на случай ЧС организовали в Ростовской области

Спасатели в Таганроге отреагировали на фантомный потоп

29 февраля 2024, 08:56
Фото: 61.mchs.gov.ru
Учения на случай ЧС организовали в Ростовской области

Учения на случай ЧС организовали в Ростовской области

В Таганроге сегодня прошли плановые учения на случай чрезвычайной ситуации, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.

С утра 29 февраля управление защиты от ЧС Таганрога провело учения по прогнозированию и реагированию на ЧС, связанные с подтоплениями. Спасатели для учений выбрали районы города, которые до этого уже подтапливало. Это улицы Крюйса, Морская и переулок Южный.

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Об итогах учений пока не сообщается.

Напомним, десятки штабов для отслеживания подтоплений создали в Ростовской области. Они будут следить за повышением уровня воды и информировать население, что делать в случае катастрофы.

Ранее RostovGazeta рассказала, как выявляли границы затоплений в Ростовской области.

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#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Андрей Евгеньевич Фатеев#ЧС в Ростовской области#Подтопления#Происшествия
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