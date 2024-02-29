Спасатели в Таганроге отреагировали на фантомный потоп

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
С утра 29 февраля управление защиты от ЧС Таганрога провело учения по прогнозированию и реагированию на ЧС, связанные с подтоплениями. Спасатели для учений выбрали районы города, которые до этого уже подтапливало. Это улицы Крюйса, Морская и переулок Южный.
Об итогах учений пока не сообщается.
Напомним, десятки штабов для отслеживания подтоплений создали в Ростовской области. Они будут следить за повышением уровня воды и информировать население, что делать в случае катастрофы.
Ранее RostovGazeta рассказала, как выявляли границы затоплений в Ростовской области.