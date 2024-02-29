Спасатели в Таганроге отреагировали на фантомный потоп

С утра 29 февраля управление защиты от ЧС Таганрога провело учения по прогнозированию и реагированию на ЧС, связанные с подтоплениями. Спасатели для учений выбрали районы города, которые до этого уже подтапливало. Это улицы Крюйса, Морская и переулок Южный.