Стали известны 18 победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков», — отметила Инна Ганенко, главред журнала «Агроинвестор». При этом она указала, что данный факт не смущает аграриев, которые по-прежнему стремятся к развитию, инвестированию в новые направления, созданию примечательных продуктов, осуществлению важных социальных проектов.