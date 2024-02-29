Стали известны 18 победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
На церемонии присутствовали более сотни гостей: в зале можно было увидеть владельцев и руководителей крупнейших агрохолдингов России, крестьянских (фермерских) хозяйств, представителей органов федеральной, региональной власти, деловых СМИ, экспертов отрасли. Об этом информирует NewsNN.
Финалистами 2023 года стали 18 предприятий агропромышленной и смежных сфер: причем победу смогли завоевать как системообразующие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. Независимо от масштабов и доходов, главной целью все победители называют развитие сельского хозяйства и обеспечение этой важнейшей отрасли всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» адресовали слова благодарности, а также поздравления всем участникам, представившим практики, проекты и достижения.
«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков», — отметила Инна Ганенко, главред журнала «Агроинвестор». При этом она указала, что данный факт не смущает аграриев, которые по-прежнему стремятся к развитию, инвестированию в новые направления, созданию примечательных продуктов, осуществлению важных социальных проектов.
Ганенко напомнила, что правила премии требуют выбора единственного победителя в каждой категории. Это становится причиной затруднений жюри, так как каждый проект заслуживает победы. Инна Ганенко выразила благодарность всем, кто подавал заявки на участие, и, конечно, поздравила лауреатов, подчеркнув, что их труды необходимы отрасли, а также важны для обеспечения продовольственной безопасности России.
В роли учредителя премии «Агроинвестор года» выступило ведущее СМИ агроотрасли, которое входит в медиахолдинг 1MI. Генеральным информационным партнером премии «Агроинвестор года» стал федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI.