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Суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНР

Суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНР

29 февраля 2024, 10:34
Фото: donland.ru
Суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНР
Военным разрешили не восстанавливать дороги, разрушенные во время строительства водовода на Донбасс, сообщается на сайте арбитражного суда.

Еще в августе прошлого года Управление капитального строительства и ЖКХ Азовского района подало иск к «Военно-строительной компании», входящей в структуру Минобороны России. Чиновники требовали военных отремонтировать дороги в муниципалитете, разрушенные грузовиками во время строительства водовода в ДНР.

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Речь идет о ремонте дорожного полотна на улице Степной в Дугино. Также восстановить требовалось дороги от Дугино в сторону Лагутника и дорогу от Рогожкино до Топольков в Азовском районе.

Изначально чиновники пытались решить вопрос без судебных разбирательств. Однако «Военно-строительная компания» на обращения управления не отвечала.

Суд, рассмотрев доводы сторон, признал, что дороги действительно пострадали. Военные заявили, что ремонтировать их не будут, так как договором по возведению водовода это не предусмотрено.

Управление ЖКХ упирали на письмо, полученное ранее от «Военно-строительной компании» и субподрядчика «Стандарт Проект», где указывалось, что от последнего требуется обеспечить содержание дорог.

Однако суд не принял это письмо во внимание, указав, что письмо является лишь перепиской сторон, а не заверенным и подписанным документом.

Напомним, у Таганрога появились проблемы с водоснабжением из-за строительства водовода в ДНР.

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