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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове

«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове

29 февраля 2024, 05:22
Фото: 1MI
«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове

Риелтор Загоренко спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове

Прогноз о ценах на недвижимость в Ростове в 2024 году делать сложно. Тем не менее, цены на жилье не упадут — они никогда не снижались, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По словам собеседницы, мнения экспертов о том, как поведут себя цены на недвижимость в 2024 году, разнятся. Некоторые уверенны, что к концу года стоимость квартир в Ростове может снизиться — для этого сегодня делается все возможное.

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«Но я уверена, что цены снижаться не будут. Как они могут снизиться? Сейчас будут выживать сильнейшие застройщики. Уже сегодня уравнялись цены на жилье практически во всех новостройках. Дешевых квартир уже нет», — отмечает Елена Загоренко.

По словам собеседницы, наибольшим спросом в Ростове уже давно пользуются однокомнатные квартиры. Это объяснимо — и цена на них ниже, и люди задумываются о дальнейшей оплате коммунальных услуг.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему взлетевшая цена на квартиры в Ростовской области может еще больше повыситься.

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