«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
По словам собеседницы, мнения экспертов о том, как поведут себя цены на недвижимость в 2024 году, разнятся. Некоторые уверенны, что к концу года стоимость квартир в Ростове может снизиться — для этого сегодня делается все возможное.
«Но я уверена, что цены снижаться не будут. Как они могут снизиться? Сейчас будут выживать сильнейшие застройщики. Уже сегодня уравнялись цены на жилье практически во всех новостройках. Дешевых квартир уже нет», — отмечает Елена Загоренко.
По словам собеседницы, наибольшим спросом в Ростове уже давно пользуются однокомнатные квартиры. Это объяснимо — и цена на них ниже, и люди задумываются о дальнейшей оплате коммунальных услуг.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему взлетевшая цена на квартиры в Ростовской области может еще больше повыситься.