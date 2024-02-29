Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В целом по стране цветы за год подорожали на 18%. В Ростовской области инфляция составила 14%. Средняя цена на букет в регионе составляет 3 350 рублей. При этом по стране стоимость букета оказалась ниже — около 2 632 рублей.
Растет и спрос на цветы. В Ростовской области их стали покупать на 8% чаще.
Самыми популярными цветами остаются розы. Средний чек на них составляет 1 289 рублей (на 15% больше, чем годом ранее). Вторая позиция по популярности отошла хризантемам, они обойдутся в среднем в 1 195 рублей (на 13% больше, чем годом ранее). Тройку лидеров замкнули гвоздики. За них придется отдать в районе 956 рублей (на 11% выше уровня прошлого года). Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.
«В прошлом году отчетливо наблюдался перенос части праздничного спроса с Дня влюбленных на Международный женский день. Аналогичная картина повторяется и в этом году, что с большой вероятностью обеспечит превышение показателей продаж цветов на 8 Марта (в количественном и денежном выражении)», — отмечают аналитики «Чек Индекс».
Чаще всего цветы покупают в несетевой рознице. Однако все больше таких торговых точек используют онлайн-каналы продаж. Активно развивается сегмент массовых закупок — для корпоративных нужд, школы и так далее.
Розничный ценник на цветы растет не только на фоне роста закупочных цен, но и увеличения издержек предпринимателя на упаковку, расходные материалы, аренду помещений, оплату труда сотрудников, заключают эксперты.
Ранее сообщалось, что ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта.