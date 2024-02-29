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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Цветы к 8 Марта в Ростове подорожали на 14%. Сколько будет стоить один букет?

Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?

29 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
Цветы к 8 Марта в Ростове подорожали на 14%. Сколько будет стоить один букет?

Букеты в Ростове к 8 Марта станут дороже 3 тысяч рублей

Спрос на букеты в Ростове год к году вырос на 8%, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики портала «Чек Индекс».

В целом по стране цветы за год подорожали на 18%. В Ростовской области инфляция составила 14%. Средняя цена на букет в регионе составляет 3 350 рублей. При этом по стране стоимость букета оказалась ниже — около 2 632 рублей.

Растет и спрос на цветы. В Ростовской области их стали покупать на 8% чаще.

Самыми популярными цветами остаются розы. Средний чек на них составляет 1 289 рублей (на 15% больше, чем годом ранее). Вторая позиция по популярности отошла хризантемам, они обойдутся в среднем в 1 195 рублей (на 13% больше, чем годом ранее). Тройку лидеров замкнули гвоздики. За них придется отдать в районе 956 рублей (на 11% выше уровня прошлого года). Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.

Поставщики готовятся взвинтить цены на цветы в Ростове к 8 Марта
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Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.
Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.
Фото: 1MI

«В прошлом году отчетливо наблюдался перенос части праздничного спроса с Дня влюбленных на Международный женский день. Аналогичная картина повторяется и в этом году, что с большой вероятностью обеспечит превышение показателей продаж цветов на 8 Марта (в количественном и денежном выражении)», — отмечают аналитики «Чек Индекс».

Чаще всего цветы покупают в несетевой рознице. Однако все больше таких торговых точек используют онлайн-каналы продаж. Активно развивается сегмент массовых закупок — для корпоративных нужд, школы и так далее.

Розничный ценник на цветы растет не только на фоне роста закупочных цен, но и увеличения издержек предпринимателя на упаковку, расходные материалы, аренду помещений, оплату труда сотрудников, заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 марта.

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