Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?

Самыми популярными цветами остаются розы. Средний чек на них составляет 1 289 рублей (на 15% больше, чем годом ранее). Вторая позиция по популярности отошла хризантемам, они обойдутся в среднем в 1 195 рублей (на 13% больше, чем годом ранее). Тройку лидеров замкнули гвоздики. За них придется отдать в районе 956 рублей (на 11% выше уровня прошлого года). Тюльпаны подорожали на 18% и сейчас в среднем обойдутся в 1 120 рублей.