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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%

Туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%

29 февраля 2024, 10:31
Фото: Tele2
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Tele2 на основе больших данных исследовала влияние на качество связи роста туристического трафика на горнолыжных курортах с декабря 2022 года.

Исследование показало, что количество жителей России, которые отправляются для катания в другие регионы, выросло на 22%, а рост нагрузки на сети не оказывает негативного влияния на клиентский опыт.

На 96% исследованных склонов мобильный интернет доступен на всей протяженности трасс. Исследование позволяет эффективнее планировать технологическое развитие и приоритизировать работы по повышению доступности мобильного интернета.

По итогам 2023 года пятерка регионов, чьи горнолыжные комплексы привлекли наибольшее число иногородних, выглядела так: Московская (спорткомплекс «Кант»), Свердловская («Уктус»), Калужская («Квань»), Владимирская («Пужалова гора») и Ленинградская («Охта парк») области. Туда отправились 58% от всех горнолыжников.

Данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 год также подтверждают гипотезу о сохранении тренда на развитие внутреннего туризма. Общее количество посетителей выросло на 5,7%.

В Ростовской области число гостей увеличилось на 8,4%. При этом количество туристов, которые проводят в регионе менее суток, выросло на 11,4%. Число тех, кто остается более, чем на сутки, — на 7,2%. Основной целью визита остается классический туризм — его выбирают 51% от всего турпотока, 25% приезжают с деловыми целями, а 13% посещают родственников.

Наиболее активно путешествуют жители Москвы и Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края, а самыми посещаемыми стали Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Ростовскую область чаще всего посещали туристы из столицы страны, Краснодарского края, Республики Дагестан и Ставропольского края. Пик посещений в 2022 и 2023 годах происходил в июле и августе. На эти месяцы в 2023 году пришлось 31% от всего туристического потока за год, наименее популярный месяц для путешествий в регион — февраль.

В исследование вошли 65 горнолыжных комплексов в 28 регионах, помимо количества уникальных посетителей аналитики исследовали качество связи с учетом длины трасс и перепада высот.

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