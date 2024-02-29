Туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%

В Ростовской области число гостей увеличилось на 8,4%. При этом количество туристов, которые проводят в регионе менее суток, выросло на 11,4%. Число тех, кто остается более, чем на сутки, — на 7,2%. Основной целью визита остается классический туризм — его выбирают 51% от всего турпотока, 25% приезжают с деловыми целями, а 13% посещают родственников.