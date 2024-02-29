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Published Сегодня, 06:40

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Первомайский суд Ростова начал рассмотрение громкого дела о мошенничестве в автосалонах

Участники громкого дела о мошенничестве в автосалонах в Ростове отрицают вину

29 февраля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Первомайский суд Ростова начал рассмотрение громкого дела о мошенничестве в автосалонах
Первомайский суд Ростова начал рассмотрение громкого дела о мошенничестве в автосалонах, сообщается в картотеке дел суда.

Согласно версии обвинения, ОПГ в автосалонах организовал Сергей Бутенко, находящийся сейчас в розыске. Он привлек к преступной деятельности своих знакомых. Злоумышленники размещали объявления о продаже машин по низким ценам. Когда покупатели приходили в автосалон, их различными способами заставляли подписать договор купли-продажи на других, совсем невыгодных условиях. Например, с повышенной процентной ставкой. Разорвать договор разочарованный покупатель не мог под угрозой уплаты огромной неустойки.

Громкий процесс о мошенничестве в автосалонах начали рассматривать в Ростове
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На скамье подсудимых оказались 14 человек. Вину свою они признавать не собираются. Один из обвиняемых рассказал «Блокноту», что не согласен с обвинением, так как работал в скандальных автосалонах рядовым консультантом и лишь рассказывал покупателям о технической составляющей машин. По мнению подсудимого, реальные организаторы преступлений смогли уйти от возмездия, а вину «навесили» на обычных менеджеров.

Прокурор на этот счет имеет другое мнение. Обвинение уверено, что именно менеджеры угрожали и обманывали покупателей авто.

Напомним, жертвами автосалонов-мошенников в Ростове стали больше 200 человек. Сами преступления совершались в период с 2019 по 2020 годы.

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