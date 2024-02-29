Участники громкого дела о мошенничестве в автосалонах в Ростове отрицают вину

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Согласно версии обвинения, ОПГ в автосалонах организовал Сергей Бутенко, находящийся сейчас в розыске. Он привлек к преступной деятельности своих знакомых. Злоумышленники размещали объявления о продаже машин по низким ценам. Когда покупатели приходили в автосалон, их различными способами заставляли подписать договор купли-продажи на других, совсем невыгодных условиях. Например, с повышенной процентной ставкой. Разорвать договор разочарованный покупатель не мог под угрозой уплаты огромной неустойки.
На скамье подсудимых оказались 14 человек. Вину свою они признавать не собираются. Один из обвиняемых рассказал «Блокноту», что не согласен с обвинением, так как работал в скандальных автосалонах рядовым консультантом и лишь рассказывал покупателям о технической составляющей машин. По мнению подсудимого, реальные организаторы преступлений смогли уйти от возмездия, а вину «навесили» на обычных менеджеров.
Прокурор на этот счет имеет другое мнение. Обвинение уверено, что именно менеджеры угрожали и обманывали покупателей авто.
Напомним, жертвами автосалонов-мошенников в Ростове стали больше 200 человек. Сами преступления совершались в период с 2019 по 2020 годы.