Участники громкого дела о мошенничестве в автосалонах в Ростове отрицают вину

На скамье подсудимых оказались 14 человек. Вину свою они признавать не собираются. Один из обвиняемых рассказал «Блокноту», что не согласен с обвинением, так как работал в скандальных автосалонах рядовым консультантом и лишь рассказывал покупателям о технической составляющей машин. По мнению подсудимого, реальные организаторы преступлений смогли уйти от возмездия, а вину «навесили» на обычных менеджеров.