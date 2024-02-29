Урбанист объяснил, почему балконы падают на головы ростовчанам

Напомним, что на минувшей неделе в Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50. Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев. Также ранее в Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка на Тургеневской.