Урбанист объяснил, почему балконы падают на головы ростовчанам

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Напомним, что на минувшей неделе в Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50. Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев. Также ранее в Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка на Тургеневской.
Балконы падают по вине управляющих компаний, считает Артемий Зайцев.
«Балкон принадлежит собственнику квартиры, но балконная плита относится к общедомовому имуществу, и за плиту отвечает управляющие компании. Они не красят и не штукатурят плиты», — объясняет урбанист.
Артемий Зайцев добавляет, что балконные плиты со временем разрушаются от осадков, крошатся и, наконец, обрушаются.