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Урбанист объяснил, кто в ответе за здания, обрушающиеся на головы ростовчанам

Урбанист объяснил, почему балконы падают на головы ростовчанам

29 февраля 2024, 08:51
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист объяснил, кто в ответе за здания, обрушающиеся на головы ростовчанам

Урбанист Зайцев объяснил, почему балконы падают на головы ростовчанам

За балконные плиты несут ответственность управляющие компании, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что на минувшей неделе в Ростове часть балкона обрушилась со здания по адресу Большая Садовая, 50. Кусок балкона рухнул на тротуар, чудом никого не задев. Также ранее в Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка на Тургеневской.

Балконы падают по вине управляющих компаний, считает Артемий Зайцев.
«Балкон принадлежит собственнику квартиры, но балконная плита относится к общедомовому имуществу, и за плиту отвечает управляющие компании. Они не красят и не штукатурят плиты», — объясняет урбанист.

В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
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Артемий Зайцев добавляет, что балконные плиты со временем разрушаются от осадков, крошатся и, наконец, обрушаются.

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