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Posted 29 февраля 2024, 06:28

Published 29 февраля 2024, 06:28

Modified 29 февраля 2024, 06:30

Updated 29 февраля 2024, 06:30

В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

29 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон
В Ростове-на-Дону ученым удалось подобрать технологию изготовления бетона, которая значительно улучшает его характеристики, сообщает ДГТУ.

Речь идет об опытных образцах вариатропного бетона, который уже протестировали на предприятиях. За счет «умного» материала можно создавать изделия в регулируемыми параметрами.

Наиболее распространенным методом уплотнения бетонных смесей является вибрирование. Это простая технология, которую можно применить прямо на строительной площадке. Еще один вариант — использование специальной центрифуги. Этот метод требует больше затрат, однако благодаря центробежной силе бетон становится на 15-20% прочнее.

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Ученые модифицировали центрифугу, добавив специальные выступы и хомуты, которые создают эффект вибрирования. Эта технология позволяет увеличить ключевую характеристику бетона — прочность — на 20-40%.

Кроме того, одновременно решается проблема утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства.

Этот метод широко распространен в мировой науке, где в состав бетона вводят золу, шлак и сельскохозяйственные отходы. Эти добавки помогают экономить сырье для бетонных смесей.

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