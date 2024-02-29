Штрафующую за непристегнутый ремень камеру установили у «Меги» под Ростовом

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Портал «Дон24» со ссылкой на жителей Аксайского района рассказал, что в Аксае рядом с ТЦ «Мега» начала работать камера, которая фиксирует водителей, управляющих автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности.
По словам дончан, камера находится на участке М-4 «Дон» неподалеку от торгового центра и следит за тем, чтобы пристегнут был не только водитель, но и его пассажиры. За нарушение правил дорожного движения водители получают штраф одну тысячу рублей.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области устроили облавы на водителей, которые управлял транспортными средствами под действием алкоголя или других опьяняющих веществ. Проверки проводились в течение всех праздничных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества.