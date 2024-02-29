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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Аксае рядом с «Мегой» начали ловить водителей без ремней безопасности

Штрафующую за непристегнутый ремень камеру установили у «Меги» под Ростовом

29 февраля 2024, 15:26
Фото: 1MI
В Аксае рядом с «Мегой» начали ловить водителей без ремней безопасности

На М-4 «Дон» в Ростовской области установили камеру для слежки за нарушителями

В Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» начала работать камера, фиксирующая непристегнутых водителей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Дон24» со ссылкой на жителей Аксайского района рассказал, что в Аксае рядом с ТЦ «Мега» начала работать камера, которая фиксирует водителей, управляющих автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности.

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По словам дончан, камера находится на участке М-4 «Дон» неподалеку от торгового центра и следит за тем, чтобы пристегнут был не только водитель, но и его пассажиры. За нарушение правил дорожного движения водители получают штраф одну тысячу рублей.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области устроили облавы на водителей, которые управлял транспортными средствами под действием алкоголя или других опьяняющих веществ. Проверки проводились в течение всех праздничных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

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