В день первого матча ФК «Ростов» изменят работу общественного транспорта

Сам матч начнется в 19.00 мск, а потому с 17.00 до 22.30 мск ради комфорта болельщиков планируется организовать дополнительный график автобуса №39. Автобус будет следовать по сокращенной схеме до «Городского пляжа». Кроме того, планируется продлить муниципальный маршрут №58 — он будет следовать до торгового комплекса «Мегамаг».