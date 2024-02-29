В день первого матча ФК «Ростов» изменят работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В четверг, 28 февраля, департамент транспорта Ростова объявил, что 1 марта из-за матча между футбольными командами «Ростов» и «Крылья Советов» изменят расписание и схему движения общественного транспорта.
Сам матч начнется в 19.00 мск, а потому с 17.00 до 22.30 мск ради комфорта болельщиков планируется организовать дополнительный график автобуса №39. Автобус будет следовать по сокращенной схеме до «Городского пляжа». Кроме того, планируется продлить муниципальный маршрут №58 — он будет следовать до торгового комплекса «Мегамаг».
Власти напомнили, что рядом с местом проведения матча находится остановка «Аллея Ростов-Арена», до которого идут автобусы №8, 49 и 65А, также до стадиона можно доехать на автобусе №75.
Отслеживать движение общественного транспорта можно через сервис Pikas Online по прямой ссылке.
Напомним, этот матч станет первой игрой местного клуба на «родном» стадионе в 2024 году, до этого «ростовчане» одержали победу над клубом «Спартак» в Абу-Даби.
Ранее стало известно, что автобусы, следующие до ТЦ «Мега», останутся без кондиционеров.