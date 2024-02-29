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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Ростове рассказали, как будет работать транспорт в день матча с «Крыльями Советов»

В день первого матча ФК «Ростов» изменят работу общественного транспорта

29 февраля 2024, 13:58
Фото: ФК «Ростов»
В Ростове рассказали, как будет работать транспорт в день матча с «Крыльями Советов»
В Ростове ради первого футбольного матча местной команды в 2024 году изменят расписание работы общественного транспорта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В четверг, 28 февраля, департамент транспорта Ростова объявил, что 1 марта из-за матча между футбольными командами «Ростов» и «Крылья Советов» изменят расписание и схему движения общественного транспорта.

Сам матч начнется в 19.00 мск, а потому с 17.00 до 22.30 мск ради комфорта болельщиков планируется организовать дополнительный график автобуса №39. Автобус будет следовать по сокращенной схеме до «Городского пляжа». Кроме того, планируется продлить муниципальный маршрут №58 — он будет следовать до торгового комплекса «Мегамаг».

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Власти напомнили, что рядом с местом проведения матча находится остановка «Аллея Ростов-Арена», до которого идут автобусы №8, 49 и 65А, также до стадиона можно доехать на автобусе №75.

Отслеживать движение общественного транспорта можно через сервис Pikas Online по прямой ссылке.

Напомним, этот матч станет первой игрой местного клуба на «родном» стадионе в 2024 году, до этого «ростовчане» одержали победу над клубом «Спартак» в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что автобусы, следующие до ТЦ «Мега», останутся без кондиционеров.

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