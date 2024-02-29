В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

Наиболее распространенным методом уплотнения бетонных смесей является вибрирование. Это простая технология, которую можно применить прямо на строительной площадке. Еще один вариант — использование специальной центрифуги. Этот метод требует больше затрат, однако благодаря центробежной силе бетон становится на 15-20% прочнее.