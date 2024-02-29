rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

29 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон
В Ростове-на-Дону ученым удалось подобрать технологию изготовления бетона, которая значительно улучшает его характеристики, сообщает ДГТУ.

Речь идет об опытных образцах вариатропного бетона, который уже протестировали на предприятиях. За счет «умного» материала можно создавать изделия в регулируемыми параметрами.

Наиболее распространенным методом уплотнения бетонных смесей является вибрирование. Это простая технология, которую можно применить прямо на строительной площадке. Еще один вариант — использование специальной центрифуги. Этот метод требует больше затрат, однако благодаря центробежной силе бетон становится на 15-20% прочнее.

Ростовский ученый предупредил о «медузной катастрофе» в Азовском море
Узнать подробнее

Ученые модифицировали центрифугу, добавив специальные выступы и хомуты, которые создают эффект вибрирования. Эта технология позволяет увеличить ключевую характеристику бетона — прочность — на 20-40%.

Кроме того, одновременно решается проблема утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства.

Этот метод широко распространен в мировой науке, где в состав бетона вводят золу, шлак и сельскохозяйственные отходы. Эти добавки помогают экономить сырье для бетонных смесей.

Читайте также:
В Ростовской области впервые за девять лет разработают схему охотничьих угодийВ России разработали новый препарат для диабетиковРезультат через пять лет: стало известно, когда разработают дизайн-код Ростова
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Технология#Бетон#Вариатропный бетон#Материал
Подпишитесь
«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 05:22
Ростовские онкологи назвали первые симптомы рака
Сегодня, 05:16
Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка
Сегодня, 04:48
Солнце и тепло до +8 градусов прогнозируются в Ростове в последний день зимы
Вчера, 19:18
Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%. Что будет с ценами летом?
Вчера, 17:11
Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине
Вчера, 15:16