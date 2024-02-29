В Ростове-на-Дону разработали «умный» и особо прочный бетон

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Речь идет об опытных образцах вариатропного бетона, который уже протестировали на предприятиях. За счет «умного» материала можно создавать изделия в регулируемыми параметрами.
Наиболее распространенным методом уплотнения бетонных смесей является вибрирование. Это простая технология, которую можно применить прямо на строительной площадке. Еще один вариант — использование специальной центрифуги. Этот метод требует больше затрат, однако благодаря центробежной силе бетон становится на 15-20% прочнее.
Ученые модифицировали центрифугу, добавив специальные выступы и хомуты, которые создают эффект вибрирования. Эта технология позволяет увеличить ключевую характеристику бетона — прочность — на 20-40%.
Кроме того, одновременно решается проблема утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства.
Этот метод широко распространен в мировой науке, где в состав бетона вводят золу, шлак и сельскохозяйственные отходы. Эти добавки помогают экономить сырье для бетонных смесей.