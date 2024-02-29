В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня

Депутаты обсудили возможность реализации проекта и поэтапное введение ограничений на въезд грузовиков в Ростов. По словам властей, въезд планируется ограничивать утром и вечером на шесть часов — с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Сами ограничения на первом этапе будут применять на наиболее загруженных дорогах, контроль за соблюдением ограничений планируют осуществлять с помощью камер видеонаблюдения. Работы будут проводиться при взаимодействии администрации с донским Минтрансом, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», ГК «Автодор» и УГИБДД РФ по Ростовской области.