rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня

В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня

29 февраля 2024, 16:59
Фото: 1MI
В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня
Власти Ростова планирует постепенно ограничить движение грузовиков по территории города, ограничения будут действовать в течение шести часов, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти рассказали, что во время последнего заседания комиссии Гордумы Ростова по транспортному обслуживанию населения депутаты обсудили реализацию проекта «грузового каркаса».

Проект направлен на ограничение въезда в Ростов транспорта, чья масса превышает 12 тонн. Ограничения не будут касаться тех грузовиков, которые едут непосредственно в Ростов, зато с улиц города уберут транзитный транспорт, создающий пробки и «разбивающий» дороги.

Депутаты обсудили возможность реализации проекта и поэтапное введение ограничений на въезд грузовиков в Ростов. По словам властей, въезд планируется ограничивать утром и вечером на шесть часов — с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Сами ограничения на первом этапе будут применять на наиболее загруженных дорогах, контроль за соблюдением ограничений планируют осуществлять с помощью камер видеонаблюдения. Работы будут проводиться при взаимодействии администрации с донским Минтрансом, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», ГК «Автодор» и УГИБДД РФ по Ростовской области.

Военный грузовик разорвал «Газель» на трассе в Ростовской области
Узнать подробнее

Реализацию проекта планируют начать уже в этом году, в первом квартале утвердят состав рабочей группы и разработают схему маршрутов для грузовиков, а во втором квартале приступят непосредственно в реализации инициативы. Внедрение «грузового каркаса» запланировано на 2026 год.

Проблемным вопросом в проекте остается создание площадок для отстоя грузового транспорта в часы пик. По словам директора Департамента автодорог Ростова Дениса Водопьянова, сейчас таких площадок в муниципалитетах рядом с Ростовом нет, хотя правительство и дало рекомендацию их создать.

«Мы будем вводить ограничения, не оглядываясь на это. Пусть транспортники перестраивают логистику», — добавил Денис Водопьянов, объяснив это колоссальной транспортной нагрузкой на дороги Ростова.

Замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков объявил, что ограничения планируют ввести уже с 1 июня.

Читайте также:
Суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНРМасштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 годуЯмы на своих местах: выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Надежда Пустяк#Логистика#Транспорт#Депутаты#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Автодор#Ограничения движения в Ростове#Ростов#18+#Ограничение движения#Грузовики#УГИБДД#Городская администрация#Минтранс#Камеры видеонаблюдения#Рабочая группа#Грузовые автомобили#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
Сегодня, 15:31
Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове
Сегодня, 14:49
Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?
Сегодня, 14:42
В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
Сегодня, 16:09
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
Сегодня, 11:33
Подвиг врача: Дора Ломова и ее боевой путь в ростовском партизанском отряде Югова
Сегодня, 16:18