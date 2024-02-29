В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Власти рассказали, что во время последнего заседания комиссии Гордумы Ростова по транспортному обслуживанию населения депутаты обсудили реализацию проекта «грузового каркаса».
Проект направлен на ограничение въезда в Ростов транспорта, чья масса превышает 12 тонн. Ограничения не будут касаться тех грузовиков, которые едут непосредственно в Ростов, зато с улиц города уберут транзитный транспорт, создающий пробки и «разбивающий» дороги.
Депутаты обсудили возможность реализации проекта и поэтапное введение ограничений на въезд грузовиков в Ростов. По словам властей, въезд планируется ограничивать утром и вечером на шесть часов — с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. Сами ограничения на первом этапе будут применять на наиболее загруженных дорогах, контроль за соблюдением ограничений планируют осуществлять с помощью камер видеонаблюдения. Работы будут проводиться при взаимодействии администрации с донским Минтрансом, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», ГК «Автодор» и УГИБДД РФ по Ростовской области.
Реализацию проекта планируют начать уже в этом году, в первом квартале утвердят состав рабочей группы и разработают схему маршрутов для грузовиков, а во втором квартале приступят непосредственно в реализации инициативы. Внедрение «грузового каркаса» запланировано на 2026 год.
Проблемным вопросом в проекте остается создание площадок для отстоя грузового транспорта в часы пик. По словам директора Департамента автодорог Ростова Дениса Водопьянова, сейчас таких площадок в муниципалитетах рядом с Ростовом нет, хотя правительство и дало рекомендацию их создать.
«Мы будем вводить ограничения, не оглядываясь на это. Пусть транспортники перестраивают логистику», — добавил Денис Водопьянов, объяснив это колоссальной транспортной нагрузкой на дороги Ростова.
Замглавы администрации города по транспорту Дмитрий Симков объявил, что ограничения планируют ввести уже с 1 июня.