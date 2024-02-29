В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi

По словам представителей проекта, в Ростове планируют обновить 30 вагонов и купить более 70 трехсекционных трамваев. Весь транспорт должен быть оборудован для современного использования, иметь системы контроля салона, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также быть оснащен USB-разъемами и Wi-Fi.