В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В четверг, 29 февраля, проект «Ростовский трамвай» объявил, что в Ростове начали тестовую обкатку модернизированного трамвая, оснащенного USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатным Wi-Fi в салоне вагона.
По словам представителей проекта, в Ростове планируют обновить 30 вагонов и купить более 70 трехсекционных трамваев. Весь транспорт должен быть оборудован для современного использования, иметь системы контроля салона, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также быть оснащен USB-разъемами и Wi-Fi.
Первый подобный вагон уже протестировали, он доехал от Пролетарского депо к железнодорожному вокзалу и отправился обратно.
В настоящий момент Ростов получил уже три подобных трамвая, еще четыре еще предстоит модернизировать.
Еще одной интересной новостью дня стало сообщение о том, что в Ростове в одной из джелатерий появилось мороженое со вкусом донских раков.
Газета «Молот» рассказала, что владельцы заведения решили придумать мороженое, вкус которого можно было ассоциировать с Ростовом. В результате было создано мороженое со вкусом донских раков, вес партии составил 10 килограммов.
Однако винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко со скептицизмом отнесся к гастрономической новинке, заявив, что крафтовое пиво на раковых панцирях наверняка будет пользовать большей популярностью.
Корреспондент RostovGazeta решил посетить джелатерию Mamma Mia и попробовать новинку, однако там сообщили, что мороженое было ограниченным предложением, подготовленным ко Дню защитника Отечества. Персонал заведения добавил, что сейчас мороженое уже закончилось и вновь в наличии не появится.
Главной новостью дня стало строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, которое анонсировал президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, одна из магистралей пройдет через Ростов, кроме того, планируется связать скоростными железными дорогами Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Великий Новгород, Казань, Урал с побережьем Черного моря.
По словам Владимира Путина, в перспективе планируется построить скоростную ж/д-магистраль к Минску и другим городам, популярным у пассажиров железных дорог.
Однако сроки реализации инициативы пока неизвестны.