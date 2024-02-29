rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi

В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi

29 февраля 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
В Ростовской области анонсировали строительство скоростной железной дороги, пока ростовчане тестировали новые трамваи и пробовали мороженое со вкусом рака.

До чего технологии дошли

В четверг, 29 февраля, проект «Ростовский трамвай» объявил, что в Ростове начали тестовую обкатку модернизированного трамвая, оснащенного USB-разъемами для зарядки гаджетов и бесплатным Wi-Fi в салоне вагона.

По словам представителей проекта, в Ростове планируют обновить 30 вагонов и купить более 70 трехсекционных трамваев. Весь транспорт должен быть оборудован для современного использования, иметь системы контроля салона, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также быть оснащен USB-разъемами и Wi-Fi.

Первый подобный вагон уже протестировали, он доехал от Пролетарского депо к железнодорожному вокзалу и отправился обратно.

В настоящий момент Ростов получил уже три подобных трамвая, еще четыре еще предстоит модернизировать.

Раковое мороженое

Еще одной интересной новостью дня стало сообщение о том, что в Ростове в одной из джелатерий появилось мороженое со вкусом донских раков.

Газета «Молот» рассказала, что владельцы заведения решили придумать мороженое, вкус которого можно было ассоциировать с Ростовом. В результате было создано мороженое со вкусом донских раков, вес партии составил 10 килограммов.

Однако винный и гастрономический эксперт Алексей Матвеенко со скептицизмом отнесся к гастрономической новинке, заявив, что крафтовое пиво на раковых панцирях наверняка будет пользовать большей популярностью.

Корреспондент RostovGazeta решил посетить джелатерию Mamma Mia и попробовать новинку, однако там сообщили, что мороженое было ограниченным предложением, подготовленным ко Дню защитника Отечества. Персонал заведения добавил, что сейчас мороженое уже закончилось и вновь в наличии не появится.

Персонал заведения добавил, что сейчас мороженое уже закончилось и вновь в наличии не появится.Персонал заведения добавил, что сейчас мороженое уже закончилось и вновь в наличии не появится.
Персонал заведения добавил, что сейчас мороженое уже закончилось и вновь в наличии не появится.
Фото: rostovgazeta.ru

Самые быстрые поезда в России

Главной новостью дня стало строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, которое анонсировал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, одна из магистралей пройдет через Ростов, кроме того, планируется связать скоростными железными дорогами Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Великий Новгород, Казань, Урал с побережьем Черного моря.

Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
Узнать подробнее

По словам Владимира Путина, в перспективе планируется построить скоростную ж/д-магистраль к Минску и другим городам, популярным у пассажиров железных дорог.

Однако сроки реализации инициативы пока неизвестны.

Читайте также:
Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?Донской адвокат пыталась освободить осужденного из колонии, но попала туда самаВ Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Надежда Пустяк#Трамвай#Продукты#Контроль#Поезд#Раки#Последние новости Ростова на сегодня#Гаджеты#Санкт-Петербург#Черное море#Проект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону#Ростов#18+#Видеонаблюдение#Салон#Wi-Fi#Продукты питания#Урал#Строительство линии скоростного трамвая#Казань#Обновление#Минск#Происшествия#Мороженое#Донские раки#Скоростная железная дорога
Подпишитесь
Профессор экономики оценил возможность появления черного рынка валюты в Ростове
Сегодня, 14:49
Ростовскую область освободили от возврата части бюджетного кредита. Что это значит?
Сегодня, 14:42
Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?
Сегодня, 14:45
Ростовчане смогут дистанционно обращаться в Агентство по страхованию вкладов
Сегодня, 11:33
Подвиг врача: Дора Ломова и ее боевой путь в ростовском партизанском отряде Югова
Сегодня, 16:18