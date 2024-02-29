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В Ростове скончался 16-летний подросток, врезавшийся на «Мерседесе» в дерево

29 февраля 2024, 10:59
В Ростове скончался участник аварии, которая случилась ночью 13 февраля в Западном жилом массиве, когда автомобиль «Мерседес» столкнулся с деревом на улице 2-я Краснодарская.

В результате ДТП 15-летняя школьница, находившаяся на переднем пассажирском сидении, погибла на месте. Водитель автомобиля, 16-летний парень, а также его 17-летний и 24-летний спутники были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что девушка в возрасте 15 лет и парень за рулем были влюблены друг в друга. Незадолго до аварии она хвасталась своим подругам, что «ее парень скоро купит 'Мерседес'». На эти слова не обратили серьезного внимания. Однако 16-летний Алексей все-таки приобрел автомобиль, потратив на него 350 тысяч рублей.

В первую же ночь после покупки машины парень и девушка решили прокатиться по городу с друзьями и попали в аварию, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Отец погибшей девочки заявил, что он не держит обиды на Алексея. Он искренне желал ему выздоровления и надеялся, что парень вырастет достойным человеком. Но судьба распорядилась иначе…

Сейчас полиция проверяет, была ли законной сделка с учетом возраста покупателя. Известно, что юноша не зарегистрировал автомобиль в ГИБДД. По информации Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области, в связи с этой аварией возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ростовской области следит за ходом расследования.

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