В Ростове скончался 16-летний подросток, врезавшийся на «Мерседесе» в дерево

Позже выяснилось, что девушка в возрасте 15 лет и парень за рулем были влюблены друг в друга. Незадолго до аварии она хвасталась своим подругам, что «ее парень скоро купит 'Мерседес'». На эти слова не обратили серьезного внимания. Однако 16-летний Алексей все-таки приобрел автомобиль, потратив на него 350 тысяч рублей.