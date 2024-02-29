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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В ростовском ЖК в Александровке упал дрон

В ростовском ЖК в Александровке упал дрон

29 февраля 2024, 16:09
Фото: 1MI
В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
В восточной части Ростова, на территории Александровки, между домами рухнул дрон, об этом сообщают донские СМИ.

Вечером четверга, 29 февраля, портал Donday объявил, что на территории одного из ЖК в Александровке упал дрон. Неизвестный летательный объект обнаружили у подъезда одного из домов около 16.00 мск.

Фото: t.me/veresaevoo

По данным издания, прилетевший квадрокоптер стал причиной вызова экстренных служб, полиции, пожарных и даже медиков. Однако официальной информации о прилете беспилотника, а также данных о том, представляет ли дрон опасность для местных жителей, не появилось. Информация уточняется.

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Напомним, днем ранее из-за прилета квадрокоптера эвакуировали школу №54 в Ростове.

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