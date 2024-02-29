В ростовском ЖК в Александровке упал дрон

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Вечером четверга, 29 февраля, портал Donday объявил, что на территории одного из ЖК в Александровке упал дрон. Неизвестный летательный объект обнаружили у подъезда одного из домов около 16.00 мск.
По данным издания, прилетевший квадрокоптер стал причиной вызова экстренных служб, полиции, пожарных и даже медиков. Однако официальной информации о прилете беспилотника, а также данных о том, представляет ли дрон опасность для местных жителей, не появилось. Информация уточняется.