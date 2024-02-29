rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Шахтах пытались передать в СИЗО пюре с подозрительным веществом

29 февраля 2024, 09:58
По информации, опубликованной в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, в Шахтах было сделано несколько попыток передачи запрещенных предметов.

В одном из случаев на имя заключенного была доставлена посылка с пюре для быстрого приготовления. При осмотре содержимого сотрудники режимного учреждения обнаружили белое вещество. Оно направлено на проверку, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Ранее другому заключенному местная жительница передала бутылку сгущенного молока. Однако при вскрытии правоохранители обнаружили наличие подозрительного вещества, которое было добавлено в продукт.

Подпишитесь
«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 05:22
Урбанист рассказал, кто отвечает за балконы, падающие на головы в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:55
Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области
Сегодня, 07:34
Поезд Минобороны со стрелковым оружием прибудет в Ростов 3 марта
Вчера, 16:22
В Ростове ТРК «Горизонт» пытается отсудить у компании около миллиона за плохой ремонт
Вчера, 09:30
Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине
Вчера, 15:16