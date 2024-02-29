В Шахтах пытались передать в СИЗО пюре с подозрительным веществом

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В одном из случаев на имя заключенного была доставлена посылка с пюре для быстрого приготовления. При осмотре содержимого сотрудники режимного учреждения обнаружили белое вещество. Оно направлено на проверку, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Ранее другому заключенному местная жительница передала бутылку сгущенного молока. Однако при вскрытии правоохранители обнаружили наличие подозрительного вещества, которое было добавлено в продукт.