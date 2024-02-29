В школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ перед приемом в вузы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава государства подчеркнул, что система ЕГЭ до сих пор вызывает много вопросов и споров.
«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться», — говорит Путин.
Президент предложил ученикам по собственному выбору пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это учащийся сможет до начала приемной кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с учетом пересдачи.
«Такие житейские вещи, но они важны для людей», — заключил Путин.
Напомним, уже стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области в этом году. Будут ли их менять с учетом предложений президента, пока неизвестно.