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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ

В школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ перед приемом в вузы

29 февраля 2024, 11:21
Фото: donland.ru
В школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ
У сдающих ЕГЭ появится возможность по собственному выбору пересдать один из экзаменов, заявил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что система ЕГЭ до сих пор вызывает много вопросов и споров.

«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться», — говорит Путин.

Президент предложил ученикам по собственному выбору пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это учащийся сможет до начала приемной кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с учетом пересдачи.

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«Такие житейские вещи, но они важны для людей», — заключил Путин.

Напомним, уже стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области в этом году. Будут ли их менять с учетом предложений президента, пока неизвестно.

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