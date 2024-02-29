В Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта

Так дончанам и гостям региона запрещено вылавливать рыбу в Таганрогском заливе, если они находятся в 1,5 и более километрах от берега, а также в запретном пространстве реки Дон. Ограничение бессрочное и действует в течение всего года, вне зависимости от сезона.