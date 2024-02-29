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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

Пограничники рассказал донским рыбакам, за что их могут признать браконьерами

В Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта

29 февраля 2024, 12:39
Фото: donland.ru
Пограничники рассказал донским рыбакам, за что их могут признать браконьерами
В Ростовской области рассказали, за что рыбаков могут признать браконьерами, об этом рассказали сотрудники погрануправления ФСБ РФ по региону.

Портал 1Rnd со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Ростовской области объявил, что 9 января 2020 года на территории региона установили правила рыболовства, которые определяют ограничения рыбалки в Азово-Черноморском бассейне.

Так дончанам и гостям региона запрещено вылавливать рыбу в Таганрогском заливе, если они находятся в 1,5 и более километрах от берега, а также в запретном пространстве реки Дон. Ограничение бессрочное и действует в течение всего года, вне зависимости от сезона.

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Кроме того, в течение всей весны, с 1 марта по 31 мая, запрещено ловить рыбу в Таганрогском заливе от юго-запада села Маргаритово до северо-востока Новомаргаритово, кроме того, рыбалка запрещена в глубине залива, перед гирлом Миусского лимана, если расстояние составляет менее 2,5 километра в обе стороны от гирла.

Вместе с этим любителям рыбалки напомнили, что в случае, если они заметят в воде сети, снасти запрещено доставать из воды самостоятельно. Жителей Ростовской области призывают сообщать о находке в полицию или пограничникам.

Ранее дончанам рассказали, где находятся самые «рыбные» места, подходящие для весенней рыбалки.

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