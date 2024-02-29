В Таганрогском заливе запретили рыбалку с 1 марта

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Портал 1Rnd со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Ростовской области объявил, что 9 января 2020 года на территории региона установили правила рыболовства, которые определяют ограничения рыбалки в Азово-Черноморском бассейне.
Так дончанам и гостям региона запрещено вылавливать рыбу в Таганрогском заливе, если они находятся в 1,5 и более километрах от берега, а также в запретном пространстве реки Дон. Ограничение бессрочное и действует в течение всего года, вне зависимости от сезона.
Кроме того, в течение всей весны, с 1 марта по 31 мая, запрещено ловить рыбу в Таганрогском заливе от юго-запада села Маргаритово до северо-востока Новомаргаритово, кроме того, рыбалка запрещена в глубине залива, перед гирлом Миусского лимана, если расстояние составляет менее 2,5 километра в обе стороны от гирла.
Вместе с этим любителям рыбалки напомнили, что в случае, если они заметят в воде сети, снасти запрещено доставать из воды самостоятельно. Жителей Ростовской области призывают сообщать о находке в полицию или пограничникам.
Ранее дончанам рассказали, где находятся самые «рыбные» места, подходящие для весенней рыбалки.