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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом

Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом

29 февраля 2024, 17:36
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом

Власти назвали причину сильного запаха газа в дома ростовчан

Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан вторые сутки пахнет газом, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Со среды, 28 февраля, в соцсетях и мессенджерах стали появляться жалобы ростовчан, обеспокоенных сильным запахом газа, который они чувствуют в собственных домах.

«Полгорода звонит в 104, через 112 вызываешь газовиков, проходит более 12 часов ожидания, и ничего. Замерзаешь с открытыми окнами в феврале месяце», — пожаловался местный житель в комментариях в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.

По словам ростовчан, некоторые из них звонили газовщикам еще вечером 28 февраля, но на вызов никто не приехал, а номер 104 недоступен для вызова.

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В ответ на это представители администрации объявили, что с 08.00 мск 28 февраля до 06.00 мск 29 февраля коммунальщики проводили одоризацию природного газа, добавляя в систему газоснабжения специальные вещества, которые придают газу характерный запах.

За это время от жителей ЗЖМ, центра Ростова, Октябрьского и Пролетарского районов поступило более 450 обращений об утечке газа.

«Устранено 125 утечек, в работе более 325 заявок», — сообщили представители администрации.

Власти рекомендовали дончанам, чувствующим запах газа, обращаться по телефонам 104 или 112 для устранения утечек.

Ранее жители Ростова массово начали жаловаться на сильный запах газа в подъездах.

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