Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом

«Полгорода звонит в 104, через 112 вызываешь газовиков, проходит более 12 часов ожидания, и ничего. Замерзаешь с открытыми окнами в феврале месяце», — пожаловался местный житель в комментариях в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.