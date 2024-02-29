Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Со среды, 28 февраля, в соцсетях и мессенджерах стали появляться жалобы ростовчан, обеспокоенных сильным запахом газа, который они чувствуют в собственных домах.
«Полгорода звонит в 104, через 112 вызываешь газовиков, проходит более 12 часов ожидания, и ничего. Замерзаешь с открытыми окнами в феврале месяце», — пожаловался местный житель в комментариях в Telegram-канале главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.
По словам ростовчан, некоторые из них звонили газовщикам еще вечером 28 февраля, но на вызов никто не приехал, а номер 104 недоступен для вызова.
В ответ на это представители администрации объявили, что с 08.00 мск 28 февраля до 06.00 мск 29 февраля коммунальщики проводили одоризацию природного газа, добавляя в систему газоснабжения специальные вещества, которые придают газу характерный запах.
За это время от жителей ЗЖМ, центра Ростова, Октябрьского и Пролетарского районов поступило более 450 обращений об утечке газа.
«Устранено 125 утечек, в работе более 325 заявок», — сообщили представители администрации.
Власти рекомендовали дончанам, чувствующим запах газа, обращаться по телефонам 104 или 112 для устранения утечек.
Ранее жители Ростова массово начали жаловаться на сильный запах газа в подъездах.