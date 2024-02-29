Военные привезут в Ростов трофейную бронемашину Bradley

По словам замгубернатора, на территорию Ростова прибудет тематический поезд МО РФ «Сила в правде», который будет делать остановки на станциях. Во время этих остановок дончане и гости Ростова смогут посетить выставки в вагонах, посвященные истории ВС РФ, они будут рассказывать о разных видах войска, а также событиях спецоперации. В экспозиции добавили трофейное оружие, а также элементы одежды и символики нацбатальнов ВСУ.