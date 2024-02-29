Военные привезут в Ростов трофейную бронемашину Bradley

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Портал «Дон24» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова рассказал, что в первое воскресенье весны, 3 марта, в Ростове покажут трофейную бронемашину Bradley.
По словам замгубернатора, на территорию Ростова прибудет тематический поезд МО РФ «Сила в правде», который будет делать остановки на станциях. Во время этих остановок дончане и гости Ростова смогут посетить выставки в вагонах, посвященные истории ВС РФ, они будут рассказывать о разных видах войска, а также событиях спецоперации. В экспозиции добавили трофейное оружие, а также элементы одежды и символики нацбатальнов ВСУ.
Одним из главных экспонатов выставки станет Боевая машина пехоты США Bradley, подбитая в ходе спецоперации на территории Донецкой Народной Республики. Посещение выставки в Ростове будет доступно для горожан и гостей Ростова только 3 марта с 09.30 до 13.30 мск.
Напомним, военная операция на Украине продолжается уже два года, за это время важными успехами СВО стало взятие Авдеевки, а также освобождение сел неподалеку от границ Ростовской области. Кроме того, в Ростовской области продолжают выявлять и пресекать незаконную деятельность шпионов и украинских боевиков, представляющих угрозу для безопасности региона.
Ранее в Ростовской области осудили украинца, который пытался купить сверхсекретные детали за РЗК.