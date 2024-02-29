Юрист Габович разъяснил ростовчанам, что означает запрет на рекламу VPN

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Собеседник разъясняет, что, в частности, с марта 2024 года запрещается рекламировать VPN.
«Если Роскомнадзор признает информацию нежелательной, доступ к ней ограничивается. Тоже самое касается и сайтов, где рассказывают том, как обойти ограничения. Такие сайты тоже будут блокироваться Роскомнадзором», — отмечает Антон Габович.
Многие ростовчане думают, что под запрет попадают и VPN.
«Но это не так. Запрещено именно рекламировать сервисы обхода ограничений», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка лишилась ста тысяч рублей за использование сервиса VPN.