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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Юрист Габович разъяснил ростовчанам, что означает запрет на рекламу VPN

Юрист Габович разъяснил ростовчанам, что означает запрет на рекламу VPN

29 февраля 2024, 11:35
Фото: Pxhere
Юрист Габович разъяснил ростовчанам, что означает запрет на рекламу VPN
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что с 1 марта 2024 года запрещается, в том числе и в Ростове, распространять информацию о способах обхода блокировок в Сети.

Собеседник разъясняет, что, в частности, с марта 2024 года запрещается рекламировать VPN.

Власти объявили ростовчанам о блокировке VPN-сервисов с 1 марта
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«Если Роскомнадзор признает информацию нежелательной, доступ к ней ограничивается. Тоже самое касается и сайтов, где рассказывают том, как обойти ограничения. Такие сайты тоже будут блокироваться Роскомнадзором», — отмечает Антон Габович.

Многие ростовчане думают, что под запрет попадают и VPN.

«Но это не так. Запрещено именно рекламировать сервисы обхода ограничений», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка лишилась ста тысяч рублей за использование сервиса VPN.

Ростовчанка лишилась 100 тысяч рублей из-за использовании VPN-сервиса
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