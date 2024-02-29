Юрист Габович разъяснил ростовчанам, что означает запрет на рекламу VPN

«Если Роскомнадзор признает информацию нежелательной, доступ к ней ограничивается. Тоже самое касается и сайтов, где рассказывают том, как обойти ограничения. Такие сайты тоже будут блокироваться Роскомнадзором», — отмечает Антон Габович.