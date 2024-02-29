Юрист разъяснил, что принесет Ростовской области вхождение в содружество «Донбасс»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Напомним, что создание содружества «Донбасс» глава донского края анонсировал осенью 2023 года. Теперь соглашение подписано и в марте вступит в силу.
«Многие не понимают, о чем идет речь, считая, что это будет объединение субъектов, например, новый округ. Но это не так. Границы никак не изменятся», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что новый документ о содружестве является неким организационным управленческим договором о сотрудничестве.
По словам собеседника, этот документ ориентирован на осуществление взаимодействия по разным сферам жизни. Например, в сфере экономики содружество позволит создавать и развивать общий бизнес.
«Возможно, для такого бизнеса будут введены особые условия или послабления», — делится мнением юрист.
Ранее, со ссылкой на слова главы региона, RostovGazeta сообщала, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области.