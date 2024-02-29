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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:52

Юрист разъяснил, что принесет Ростовской области вхождение в содружество «Донбасс»

Юрист разъяснил, что принесет Ростовской области вхождение в содружество «Донбасс»

29 февраля 2024, 11:49
Фото: donland.ru
Юрист разъяснил, что принесет Ростовской области вхождение в содружество «Донбасс»

Юрист Габович объяснил, что даст Ростовской области содружество «Донбасс»

Соглашение о появлении содружества «Донбасс» вступает в силу в марте 2024 года. В содружество войдут ЛДНР, Ростовская и Воронежская области, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Напомним, что создание содружества «Донбасс» глава донского края анонсировал осенью 2023 года. Теперь соглашение подписано и в марте вступит в силу.

«Многие не понимают, о чем идет речь, считая, что это будет объединение субъектов, например, новый округ. Но это не так. Границы никак не изменятся», — отмечает Антон Габович.

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Спикер разъясняет, что новый документ о содружестве является неким организационным управленческим договором о сотрудничестве.

По словам собеседника, этот документ ориентирован на осуществление взаимодействия по разным сферам жизни. Например, в сфере экономики содружество позволит создавать и развивать общий бизнес.

«Возможно, для такого бизнеса будут введены особые условия или послабления», — делится мнением юрист.

Ранее, со ссылкой на слова главы региона, RostovGazeta сообщала, зачем нужно содружество «Донбасс» для Ростовской области.

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