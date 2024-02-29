Жильцам рухнувшего дома на Нариманова перечислили по 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Ростове продолжают разбираться с последствиями обрушения аварийного дома на Нариманова, 72/3. Изначально жильцам выплатили по 30 тысяч рублей компенсации за утрату имущества первой необходимости. Те назвали сумму смехотворной, так как она едва покрывает траты на еду и вещи.
После споров власти решили трехкратно увеличить сумму компенсаций. Теперь она составляет 100 тысяч рублей. За повышенными выплатами обратились 158 жильцов дома. 105 из них уже получили средства. Еще 53 человека получат деньги 29 февраля.
Напомним, жильцы также жаловались, что в доме осталась их дорогая бытовая техника, а также личные вещи, например, семейные фотоальбомы, медали, награды и украшения. Забрать это все им запретили из-за угрозы дальнейшего обрушения здания.
На днях спасатели смогли достать лишь медали спортсменки, проживавшей в доме на Нариманова. Сделать это удалось благодаря тому, что они находились на подоконнике. Сама девушка в день обрушения дома выводила оттуда стариков и инвалидов, рискуя собственной безопасностью.