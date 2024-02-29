Жильцам рухнувшего дома на Нариманова перечислили по 100 тысяч рублей

На днях спасатели смогли достать лишь медали спортсменки, проживавшей в доме на Нариманова. Сделать это удалось благодаря тому, что они находились на подоконнике. Сама девушка в день обрушения дома выводила оттуда стариков и инвалидов, рискуя собственной безопасностью.