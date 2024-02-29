rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Власти Ростова сообщили, что жильцам рухнувшего дома перечислили по 100 тыс руб

Жильцам рухнувшего дома на Нариманова перечислили по 100 тысяч рублей

29 февраля 2024, 09:47
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова сообщили, что жильцам рухнувшего дома перечислили по 100 тыс руб
105 жителей дома на Нариманова, 72/3 получили повышенные компенсации по утрате имущества, рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжают разбираться с последствиями обрушения аварийного дома на Нариманова, 72/3. Изначально жильцам выплатили по 30 тысяч рублей компенсации за утрату имущества первой необходимости. Те назвали сумму смехотворной, так как она едва покрывает траты на еду и вещи.

«Никого не волновало»: хроника рухнувшей многоэтажки на Нариманова в Ростове
Узнать подробнее

После споров власти решили трехкратно увеличить сумму компенсаций. Теперь она составляет 100 тысяч рублей. За повышенными выплатами обратились 158 жильцов дома. 105 из них уже получили средства. Еще 53 человека получат деньги 29 февраля.

Напомним, жильцы также жаловались, что в доме осталась их дорогая бытовая техника, а также личные вещи, например, семейные фотоальбомы, медали, награды и украшения. Забрать это все им запретили из-за угрозы дальнейшего обрушения здания.

Фото: rostovgazeta.ru

На днях спасатели смогли достать лишь медали спортсменки, проживавшей в доме на Нариманова. Сделать это удалось благодаря тому, что они находились на подоконнике. Сама девушка в день обрушения дома выводила оттуда стариков и инвалидов, рискуя собственной безопасностью.

Читайте также:
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещиЖильцам с Нариманова в Ростове предложили работать водителями, чтобы платить ипотекуОставшемуся без жилья ростовчанину власти предложили вернуться к бывшей жене
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Обрушение дома#Происшествия#Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
«Цены не упадут»: риелтор спрогнозировала, что будет с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 05:22
Урбанист рассказал, кто отвечает за балконы, падающие на головы в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:55
Прокуратура привлекла к ответственности чиновника в Ростовской области
Сегодня, 07:34
Поезд Минобороны со стрелковым оружием прибудет в Ростов 3 марта
Вчера, 16:22
В Ростове ТРК «Горизонт» пытается отсудить у компании около миллиона за плохой ремонт
Вчера, 09:30
Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине
Вчера, 15:16