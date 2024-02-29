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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи

Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи

29 февраля 2024, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи
Собственники квартир в печально известной пятиэтажке переживают, что не могут забрать свое имущество, об этом они пишут в тематических группах в социальных сетях.

Жильцы переживают, что в доме, помимо дорогостоящей бытовой техники, остались их личные вещи, например, семейные фотоальбомы, которые собирали десятки лет, награды и медали, фамильные драгоценности. Они пишут, что после встречи с властями двери в дом заварили, пройти туда невозможно. Однако судьба оставленных вещей все равно волнует ростовчан.

«Ну, не сравняют же они все имущество с землей и не вывезут на свалку? Неужели рука поднимется? Мародеров много. Им все равно, что на них кирпич упадет. Кошек и собак вытащили, так же и личные вещи можно вытащить, не обязательно шкафы выносить», — пишут жильцы.

Двери заварили в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове-на-Дону
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Однако судьба оставленных вещей все равно волнует ростовчан.Однако судьба оставленных вещей все равно волнует ростовчан.
Однако судьба оставленных вещей все равно волнует ростовчан.
Фото: rostovgazeta.ru

«Годами наживали все, и драгоценности тоже, и в один миг лишиться всего… Это ужасно», — заключают ростовчане.

Изначально жителям обрушившегося дома заплатили за потерю имущества первой необходимости лишь 30 тысяч рублей. После жалоб людей на мизерность этой суммы компенсацию увеличили в три раза. Однако ни она, ни деньги, предлагаемые властями за квартиры в доме, не позволяют жильцам приобрести новое жилье в Ростове.

Напомним, Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.

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