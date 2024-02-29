Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи

«Ну, не сравняют же они все имущество с землей и не вывезут на свалку? Неужели рука поднимется? Мародеров много. Им все равно, что на них кирпич упадет. Кошек и собак вытащили, так же и личные вещи можно вытащить, не обязательно шкафы выносить», — пишут жильцы.