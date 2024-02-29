Жильцы обрушившегося дома на Нариманова в Ростове не могут забрать свои вещи

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Жильцы переживают, что в доме, помимо дорогостоящей бытовой техники, остались их личные вещи, например, семейные фотоальбомы, которые собирали десятки лет, награды и медали, фамильные драгоценности. Они пишут, что после встречи с властями двери в дом заварили, пройти туда невозможно. Однако судьба оставленных вещей все равно волнует ростовчан.
«Ну, не сравняют же они все имущество с землей и не вывезут на свалку? Неужели рука поднимется? Мародеров много. Им все равно, что на них кирпич упадет. Кошек и собак вытащили, так же и личные вещи можно вытащить, не обязательно шкафы выносить», — пишут жильцы.
«Годами наживали все, и драгоценности тоже, и в один миг лишиться всего… Это ужасно», — заключают ростовчане.
Изначально жителям обрушившегося дома заплатили за потерю имущества первой необходимости лишь 30 тысяч рублей. После жалоб людей на мизерность этой суммы компенсацию увеличили в три раза. Однако ни она, ни деньги, предлагаемые властями за квартиры в доме, не позволяют жильцам приобрести новое жилье в Ростове.
Напомним, Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.