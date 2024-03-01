5 лайфхаков по экономии денег

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как сообщает newia.ru, применение пяти лайфхаков поможет выявить, куда тратятся деньги и как избежать этих ненужных расходов.
Речь идет о таких обязательных платежах, как мобильная связь, коммунальные услуги, ипотека, автокредит и прочие. Чтобы не создавать себе проблем, стоит сразу погашать такие ежемесячные платежи после получения зарплаты, исключая риск образования задолженностей.
Реальная или виртуальная копилка поможет, если человек поставил перед собой цель накопить определенную сумму средств. Наиболее приемлемым решением будет откладывать по 10 — 15% от каждой зарплаты, чтобы накопить приличную сумму необременительно для кошелька.
Если вы присмотрели в магазине себе что-либо интересное, стоит отложить покупку на сутки. В течение 24 часов вы сможете взвесить все за и против, после чего, возможно, решите, что эта вещь вам не нужна.
Тетрадь или файл в компьютере помогут систематизировать доходы и расходы до последней копейки. После этого у вас не будет возникать вопросов, куда уходят деньги.
Тем, кто хочет сократить лишние траты, стоит проанализировать, сколько средств в месяц они тратят на покупку сигарет, алкоголя, походы в кафе и т. п.