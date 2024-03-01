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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

5 лайфхаков по экономии денег

5 лайфхаков по экономии денег

1 марта 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney
Имеете хороший заработок, но накопить на крупную покупку не получается? Многие беспокоятся, что в наше сложное время не удается создать финансовую подушку, приходится жить от зарплаты до зарплаты. При склонности совершать ненужные покупки и транжирить средства стоит прислушаться к полезным советам.

Как сообщает newia.ru, применение пяти лайфхаков поможет выявить, куда тратятся деньги и как избежать этих ненужных расходов.

 

Вносите все обязательные платежи сразу после зарплаты

 

Речь идет о таких обязательных платежах, как мобильная связь, коммунальные услуги, ипотека, автокредит и прочие. Чтобы не создавать себе проблем, стоит сразу погашать такие ежемесячные платежи после получения зарплаты, исключая риск образования задолженностей.

 

Используйте копилку

 

Реальная или виртуальная копилка поможет, если человек поставил перед собой цель накопить определенную сумму средств. Наиболее приемлемым решением будет откладывать по 10 — 15% от каждой зарплаты, чтобы накопить приличную сумму необременительно для кошелька.

 

Перед незапланированной покупкой дайте себе время подумать

 

Если вы присмотрели в магазине себе что-либо интересное, стоит отложить покупку на сутки. В течение 24 часов вы сможете взвесить все за и против, после чего, возможно, решите, что эта вещь вам не нужна.

 

Ведите домашнюю бухгалтерию

 

Тетрадь или файл в компьютере помогут систематизировать доходы и расходы до последней копейки. После этого у вас не будет возникать вопросов, куда уходят деньги.

 

Откажитесь от дорогостоящих привычек

 

Тем, кто хочет сократить лишние траты, стоит проанализировать, сколько средств в месяц они тратят на покупку сигарет, алкоголя, походы в кафе и т. п.

#Общество
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