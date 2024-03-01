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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Это опасно для жизни»: ростовчане заявили о заплесневевших автобусах

«А за что мы платим? Чем мы дышим?»: ростовчане шокированы автобусом с плесенью

1 марта 2024, 11:03
Фото: rostovgazeta.ru
«Это опасно для жизни»: ростовчане заявили о заплесневевших автобусах
В Ростове-на-Дону по городу курсирует автобус, салон которого находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили горожане в соцсетях.

Один из пассажиров рассказал, что обратил внимание на неприятный запах в салоне автобуса. Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.

«Я поднял голову и был в шоке, чем я дышу. По итогу люди не понимают, что это опасно для жизни. За что мы платим 40 рублей за проезд?», — заявил автор.

Он добавил, что на подобное нужно обращать внимание. Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть и в других автобусах.

Автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров
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Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.
Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.
Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.
Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.
Фото: ТГ Это Ростов

«Вчера ехала в 83 автобусе, в салоне невозможно было дышать от газа. Водитель на жалобы пассажиров ответил, что он не знает, чем пахнет», — заявила ростовчанка.

«В 67 автобусе тоже как-то ехала — жуткий запах газа был до рези в глазах. Мне аж плохо стало», — говорится в комментариях.

Ранее стало известно, что автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Плесень#Состояние#Происшествия
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