«А за что мы платим? Чем мы дышим?»: ростовчане шокированы автобусом с плесенью

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Один из пассажиров рассказал, что обратил внимание на неприятный запах в салоне автобуса. Он показал фотографии, на которых видны следы, похожие на плесень.
«Я поднял голову и был в шоке, чем я дышу. По итогу люди не понимают, что это опасно для жизни. За что мы платим 40 рублей за проезд?», — заявил автор.
Он добавил, что на подобное нужно обращать внимание. Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть и в других автобусах.
«Вчера ехала в 83 автобусе, в салоне невозможно было дышать от газа. Водитель на жалобы пассажиров ответил, что он не знает, чем пахнет», — заявила ростовчанка.
«В 67 автобусе тоже как-то ехала — жуткий запах газа был до рези в глазах. Мне аж плохо стало», — говорится в комментариях.
Ранее стало известно, что автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров.