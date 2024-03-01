«Бабушка пролежала там неделю»: жители дома в Ростове задыхаются от трупного запаха

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Жители девятиэтажного дома на Еременко, 85/1 в Ростове бьют тревогу. Обработкой квартиры после смерти одинокого человека никто не занимается.
«В квартире стоит невыносимая вонь. Тараканы разносят заразу по всему дому. Голуби также обосновались в квартире и разносят заразу. Все это очень страшно, ведь и мы, и наши дети всем этим дышат», — отмечает жительница дома Ольга.
Люди возмущаются, что не могут найти концов, кто займется обработкой квартиры после смерти пожилого человека.
«В управляющей компании нам сказали, что это квартира собственника, и они не обязаны искать наследников. Но вчера я была у участкового, и он сказал, что эта квартира муниципальная. Поэтому добиваться обработки квартиры нужно в администрации Советского района», — разъясняет Ольга.
В администрации Советского района корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что с сильным запахом в этом случае жители могут бороться самостоятельно — открыть форточки.
На вопрос корреспондента о том, позволит ли естественное проветривание помещения решить проблему, собеседник разъяснил, что обработку, которую делает управляющая компания по техподполью, нельзя проводить в квартире — соседи могут пострадать от аллергии.
«Сейчас я попробую с управляющей компанией что-нибудь подумать. Найдем старшую по дому, может быть просто на пару часов открыть балконную дверь. У нас же тоже нет специалистов санэпидемстанции», — подчеркнули в администрации.
Однако в сторонней санитарно-эпидемиологической службе, куда за консультацией тоже обратился корреспондент RostovGazeta, не разделили эффективность способа проветривания жилья в данном случае.
«При подобных ситуациях проводится обработка квартиры. Мы убираем запах и обеззараживаем помещение», — разъяснили в санитарной эпидемиологической службе Ростова-на-Дону.
Ранее RostovGazeta сообщала, что пациенты больницы в Ростовской области оказались недовольны разрухой, мышами и тараканами.