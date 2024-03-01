«Бабушка пролежала там неделю»: жители дома в Ростове задыхаются от трупного запаха

«В управляющей компании нам сказали, что это квартира собственника, и они не обязаны искать наследников. Но вчера я была у участкового, и он сказал, что эта квартира муниципальная. Поэтому добиваться обработки квартиры нужно в администрации Советского района», — разъясняет Ольга.