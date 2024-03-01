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Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:46

Updated Сегодня, 19:46

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пенсионерки в Ростове

Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук

1 марта 2024, 19:44
Фото: 1MI
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пенсионерки в Ростове
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пенсионерки в Ростове, сообщает пресс-служба ведомства.

Следком вмешался в историю после того, как ее осветили в одном из телеканалов. В эфире рассказали, что 90-летняя женщина поступила в больницу в Ростове с серьезными травмами. Ее избил собственный внук. Сообщалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи. Где находится ее внук, неизвестно.

Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела и доклада о ходе его расследования от главы управления СК РФ по Ростовской области Аслана Хуаде.

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Избиение пенсионерки вызвало большой общественный резонанс. В социальных сетях активисты сообщили, что будут навещать пострадавшую, чтобы поддержать ее после инцидента. Однако сами медики к ней пока не пускают, так как опасаются за состояние пожилой женщины.

Ранее в Красном Сулине пьяный сожитель выкинул женщину из окна.

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