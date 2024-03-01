Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук

Следком вмешался в историю после того, как ее осветили в одном из телеканалов. В эфире рассказали, что 90-летняя женщина поступила в больницу в Ростове с серьезными травмами. Ее избил собственный внук. Сообщалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи. Где находится ее внук, неизвестно.