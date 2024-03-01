Бастрыкин вмешался в дело 90-летней бабушки из Ростова, которую избил внук

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Следком вмешался в историю после того, как ее осветили в одном из телеканалов. В эфире рассказали, что 90-летняя женщина поступила в больницу в Ростове с серьезными травмами. Ее избил собственный внук. Сообщалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи. Где находится ее внук, неизвестно.
Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела и доклада о ходе его расследования от главы управления СК РФ по Ростовской области Аслана Хуаде.
Избиение пенсионерки вызвало большой общественный резонанс. В социальных сетях активисты сообщили, что будут навещать пострадавшую, чтобы поддержать ее после инцидента. Однако сами медики к ней пока не пускают, так как опасаются за состояние пожилой женщины.
Ранее в Красном Сулине пьяный сожитель выкинул женщину из окна.