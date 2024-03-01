Бездомная сирота из ДНР не может получить жилье в Ростовской области

Ей нужен документ о том, что она не может жить в сожженной квартире своей матери в Горловке. Хотя в 2021 году суд подтвердил это, когда последнюю лишали родительских прав. После поступившей жалобы от 18-летней девушки глава СКР поручил руководителю регионального УСКР провести проверку и доложить о результатах.