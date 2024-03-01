Бездомная сирота из ДНР не может получить жилье в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Девушка рассказала, что не может получить положенное ей жилье и у нее есть проблемы с постановкой на учет в качестве нуждающейся в помещении.
Ей нужен документ о том, что она не может жить в сожженной квартире своей матери в Горловке. Хотя в 2021 году суд подтвердил это, когда последнюю лишали родительских прав. После поступившей жалобы от 18-летней девушки глава СКР поручил руководителю регионального УСКР провести проверку и доложить о результатах.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СК.
Ранее бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот.