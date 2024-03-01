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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Бездомная сирота из ДНР не может получить жилье в Ростовской области

Бездомная сирота из ДНР не может получить жилье в Ростовской области

1 марта 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
Бездомная сирота из ДНР не может получить жилье в Ростовской области
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы сироты из ДНР, прибывшей в Ростовскую область, на невозможность получить жилье, сообщили в СКР.

Девушка рассказала, что не может получить положенное ей жилье и у нее есть проблемы с постановкой на учет в качестве нуждающейся в помещении.

Ей нужен документ о том, что она не может жить в сожженной квартире своей матери в Горловке. Хотя в 2021 году суд подтвердил это, когда последнюю лишали родительских прав. После поступившей жалобы от 18-летней девушки глава СКР поручил руководителю регионального УСКР провести проверку и доложить о результатах.

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«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в СК.

Ранее бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот.

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#Илья Протвинов#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сирота#Проверка#Происшествия
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