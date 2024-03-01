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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

ФСБ задержали ростовчанина за подкуп конкурента в размере более 2 млн рублей

Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт

1 марта 2024, 10:44
Фото: ФСБ/Национальный антитеррористический комитет / для иллюстрации
ФСБ задержали ростовчанина за подкуп конкурента в размере более 2 млн рублей

В Ростове будут судить дончанина, подкупившего конкурента ради срыва контракта

В Ростове задержали горожанина, который подкупил руководителя фирмы-конкурента, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В пятницу, 1 марта, следователи объявили, что в Ростове местного жителя обвиняют в коммерческом подкупе.

По предварительной информации, в прошлом году подозреваемый, который выступал представителем компании по доверенности, передал руководителю фирмы-конкурента более двух миллионов рублей. Эти деньги должны были стать вознаграждением за невыполнение госконтракта и недопущение реализации арестованной собственности на открытых торгах.

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После передачи взятки мужчину задержали сотрудники ФСБ, ростовчанина поместили под стражу.

В настоящий момент следователи собрали достаточно доказательств, чтобы дело удалось направить в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее донской адвокат попала в колонию из-за мошенничества и попытки передать взятку.

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