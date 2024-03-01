Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В пятницу, 1 марта, следователи объявили, что в Ростове местного жителя обвиняют в коммерческом подкупе.
По предварительной информации, в прошлом году подозреваемый, который выступал представителем компании по доверенности, передал руководителю фирмы-конкурента более двух миллионов рублей. Эти деньги должны были стать вознаграждением за невыполнение госконтракта и недопущение реализации арестованной собственности на открытых торгах.
После передачи взятки мужчину задержали сотрудники ФСБ, ростовчанина поместили под стражу.
В настоящий момент следователи собрали достаточно доказательств, чтобы дело удалось направить в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее донской адвокат попала в колонию из-за мошенничества и попытки передать взятку.