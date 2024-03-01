Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт

По предварительной информации, в прошлом году подозреваемый, который выступал представителем компании по доверенности, передал руководителю фирмы-конкурента более двух миллионов рублей. Эти деньги должны были стать вознаграждением за невыполнение госконтракта и недопущение реализации арестованной собственности на открытых торгах.