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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот

Бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот

1 марта 2024, 08:56
Бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот

Экс-главного архитектора Батайска Коткова отправили на два года в колонию

Суд огласил приговор в отношении бывшего главного архитектора Батайска Дмитрия Коткова по делу о превышении полномочий, сообщили RostovGazeta в Объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что фигурант незаконно поставил подпись на документе, разрешив ввести в эксплуатацию здание. Квартиры в нем предназначались для 34 сирот.

Однако жилье оказалось не пригодным для постоянного проживания. Оно не отвечало санитарным и техническим правилам и нормам.

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По информации пресс-службы, это существенно подорвало и дискредитировало авторитет органов местного самоуправления.

Тогда по факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении.

Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее видео облавы силовиков на банду «коммунальщиков» в Ростове слили в Интернет.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Бывший архитектор
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