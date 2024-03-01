Бывшего главного архитектора Батайска осудили за махинации с жильем для сирот

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Суд установил, что фигурант незаконно поставил подпись на документе, разрешив ввести в эксплуатацию здание. Квартиры в нем предназначались для 34 сирот.
Однако жилье оказалось не пригодным для постоянного проживания. Оно не отвечало санитарным и техническим правилам и нормам.
По информации пресс-службы, это существенно подорвало и дискредитировало авторитет органов местного самоуправления.
Тогда по факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения. Этот срок он проведет в колонии-поселении.
Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу.
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