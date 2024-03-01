Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в марте

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Международный день женской солидарности в этом году выпадает на пятницу. Этот день будет нерабочим по всей стране. При этом 7 марта, четверг, определили как сокращенный рабочий день.
Следующие праздничные нерабочие дни ожидают ростовчан в апреле и мае. Майские праздники выпадают с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая. Рабочая неделя, на которую выпадает День Победы, продлится три дня, а отдохнуть можно будет с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.
Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоят букеты в Ростове к 8 Марта и какие цветы являются самыми востребованными.