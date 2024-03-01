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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Четырехдневная рабочая неделя ждет ростовчан

Четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в марте

1 марта 2024, 13:42
Фото: freepik
Четырехдневная рабочая неделя ждет ростовчан
Предстоящая неделя будет укороченной из-за 8 Марта, ранее календарь рабочих и праздничных дней составило министерство труда.

Международный день женской солидарности в этом году выпадает на пятницу. Этот день будет нерабочим по всей стране. При этом 7 марта, четверг, определили как сокращенный рабочий день.

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Следующие праздничные нерабочие дни ожидают ростовчан в апреле и мае. Майские праздники выпадают с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая. Рабочая неделя, на которую выпадает День Победы, продлится три дня, а отдохнуть можно будет с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.

Ранее RostovGazeta рассказала, сколько стоят букеты в Ростове к 8 Марта и какие цветы являются самыми востребованными.

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