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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

На сутки с 5 по 6 марта в части Ростова ограничат водоснабжение

Часть Ростова оставят без воды на 24 часа 5 марта

1 марта 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney
На сутки с 5 по 6 марта в части Ростова ограничат водоснабжение

Часть Ростова оставят без воды на сутки

На сутки с 5 по 6 марта в части Ростова ограничат водоснабжение, сообщил водоканал.

Воду начнут отключать в 08.00 мск 5 марта, а включат лишь к 08.00 мск 6 марта. Ограничение объяснили необходимостью подключить трубопровод к новой линии на пересечении Закруткина и 13-й линии.

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Без воды из-за этого останутся дома в границах улиц Мурлычева — 18-я линия — 1-я Пролетарская — 10-я линия. Не будет водоснабжения и в медицинском центре на 13-й линии, 8, а также в детском садике №115 на Закруткина, 5. В границы отключения попала и театральная мастерская по адресу 16-линия, 7.

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