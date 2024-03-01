Часть Ростова оставят без воды на 24 часа 5 марта

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Воду начнут отключать в 08.00 мск 5 марта, а включат лишь к 08.00 мск 6 марта. Ограничение объяснили необходимостью подключить трубопровод к новой линии на пересечении Закруткина и 13-й линии.
Без воды из-за этого останутся дома в границах улиц Мурлычева — 18-я линия — 1-я Пролетарская — 10-я линия. Не будет водоснабжения и в медицинском центре на 13-й линии, 8, а также в детском садике №115 на Закруткина, 5. В границы отключения попала и театральная мастерская по адресу 16-линия, 7.
Ранее RostovGazeta рассказала, как ростовчане в Александровке спасают дом от аварийного состояния.