Эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Когда в России только начали появляться новостройки, многие были вынуждены покупать квартиры в местах, где еще не было развитой инфраструктуры. Однако сегодня немногие согласились бы на проживание в новом доме без необходимых объектов комфортной жизни, таких как школы, детские сады, досуговые центры и удобные транспортные развязки.
Существенным фактором является наличие в районе детских образовательных и развлекательных учреждений, близость детских площадок и удобство общественного транспорта. Юлия Усачева подчеркивает, что комфорт вашего проживания во многом зависит от выбранной локации.
Важно оценить доступность транспорта и наличие социальной инфраструктуры, таких как медицинские учреждения, а также магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты, необходимые для полноценной жизни.
Юлия Усачева подчеркивает важность проверки того, что строительство идет в соответствии с требованиями 214-ФЗ и включает использование эскроу-счетов. Эти счета представляют собой механизм, при помощи которого средства покупателей недвижимости хранятся до момента завершения строительства дома застройщиком и его передачи покупателю.