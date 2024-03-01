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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:57

Эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры

Эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры

1 марта 2024, 17:55
Фото: 1MI
Генеральный директор «Городского риэлторского центра» Юлия Усачева рекомендует будущим покупателям первичного жилья, в том числе Ростовской области, обратить внимание на четыре ключевых аспекта, которые влияют на успешную покупку, сообщает Newia.ru.

Когда в России только начали появляться новостройки, многие были вынуждены покупать квартиры в местах, где еще не было развитой инфраструктуры. Однако сегодня немногие согласились бы на проживание в новом доме без необходимых объектов комфортной жизни, таких как школы, детские сады, досуговые центры и удобные транспортные развязки.

Существенным фактором является наличие в районе детских образовательных и развлекательных учреждений, близость детских площадок и удобство общественного транспорта. Юлия Усачева подчеркивает, что комфорт вашего проживания во многом зависит от выбранной локации.

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Важно оценить доступность транспорта и наличие социальной инфраструктуры, таких как медицинские учреждения, а также магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты, необходимые для полноценной жизни.

Юлия Усачева подчеркивает важность проверки того, что строительство идет в соответствии с требованиями 214-ФЗ и включает использование эскроу-счетов. Эти счета представляют собой механизм, при помощи которого средства покупателей недвижимости хранятся до момента завершения строительства дома застройщиком и его передачи покупателю.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Инфраструктура#Происшествия#Выбор квартиры
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