Эксперт Усачева назвала ростовчанам важные факторы при выборе квартиры

Когда в России только начали появляться новостройки, многие были вынуждены покупать квартиры в местах, где еще не было развитой инфраструктуры. Однако сегодня немногие согласились бы на проживание в новом доме без необходимых объектов комфортной жизни, таких как школы, детские сады, досуговые центры и удобные транспортные развязки.