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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Германия отказалась дать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Германия отказалась дать Украине ракеты, способные долететь до Ростова-на-Дону

1 марта 2024, 06:16
Фото: 1MI
Германия отказалась дать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву ракеты Taurus, которые гипотетически могут достать до Ростовской области, пишет ТАСС.

Шольц в четвертый раз выступил против передачи Украине ракет. Издание со ссылкой на его слова пишет, что при некорректном программировании они смогут быть угрозой для городов РФ.

Канцлер уточнил, что за применением ракет должны следить военные Германии, но их присутствие на Украине исключено. По его словам, это будет означать участие в конфликте, что невозможно.

Украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове
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Добавим, что дальнобойность Taurus составляет 500 километров.

Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Ракеты#Конфликт#Германия#Ростов#Происшествия
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