Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:29
Шольц в четвертый раз выступил против передачи Украине ракет. Издание со ссылкой на его слова пишет, что при некорректном программировании они смогут быть угрозой для городов РФ.
Канцлер уточнил, что за применением ракет должны следить военные Германии, но их присутствие на Украине исключено. По его словам, это будет означать участие в конфликте, что невозможно.
Добавим, что дальнобойность Taurus составляет 500 километров.
Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля.