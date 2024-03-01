Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о морозе до -11 градусов

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Эксперт поделилась, что в начале марта жителей региона ждут умеренные осадки. Столбики термометров будут держаться на отметке в среднем около +5 градусов.
Однако ближе к середине марта в область придет похолодание. Ожидается снег и туман. Температурные скачки в этот период возможны от -11 градусов до +12 градусов. Ночью воздух будет значительно остывать, а днем — прогреваться.
Вместе с тем ближе к концу месяца весна окончательно отвоюет свои права, и в регионе установится плюсовая погода.
Ранее сообщалось, что в Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней. Эта тенденция наблюдается во всех городах страны.