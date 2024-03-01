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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредили о морозе до -11 градусов

Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о морозе до -11 градусов

1 марта 2024, 17:34
Фото: 1MI
Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредили о морозе до -11 градусов
Быстрого потепления в марте ждать не стоит, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Эксперт поделилась, что в начале марта жителей региона ждут умеренные осадки. Столбики термометров будут держаться на отметке в среднем около +5 градусов.

Однако ближе к середине марта в область придет похолодание. Ожидается снег и туман. Температурные скачки в этот период возможны от -11 градусов до +12 градусов. Ночью воздух будет значительно остывать, а днем — прогреваться.

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Вместе с тем ближе к концу месяца весна окончательно отвоюет свои права, и в регионе установится плюсовая погода.

Ранее сообщалось, что в Ростове за 70 лет стало вдвое меньше холодных дней. Эта тенденция наблюдается во всех городах страны.

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