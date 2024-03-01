Губернатор Голубев заявил, что Ростов нуждается в разработке мастер-плана

Согласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития Ростова, отличие мастер-плана от генплана заключается в том, что план учитывает все сферы жизни населенного пункта и создается с расчетом на долгосрочные преобразования. Мастер-план города создают с расчетом на развитие города на ближайшие 15 лет и дольше.