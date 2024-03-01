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Published Сегодня, 08:57

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Губернатор Голубев заявил, что Ростов нуждается в разработке мастер-плана

Губернатор Голубев заявил, что Ростов нуждается в разработке мастер-плана

1 марта 2024, 08:57
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев заявил, что Ростов нуждается в разработке мастер-плана
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости разработать мастер-план Ростова-на-Дону, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на донского губернатора Василия Голубева объявил, что Ростову-на-Дону необходимо разработать мастер-план. По его словам, в настоящий момент мастер-план среди донских городов есть только у Таганрога.

На днях президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил расширить программу мастер-планов, чтобы охватить ею больше двух тысяч городов и других населенных пунктов.

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Василий Голубев согласился с президентом, заявив, что подход к созданию мастер-планов должен быть системным. Мастер-план способен помочь с территориальным развитием, а потому подобные планы должны разработать и для Ростова с другими городами-спутниками.

Согласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития РостовСогласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития Ростов
Согласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития Ростов
Фото: rostovgazeta.ru

Согласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития Ростова, отличие мастер-плана от генплана заключается в том, что план учитывает все сферы жизни населенного пункта и создается с расчетом на долгосрочные преобразования. Мастер-план города создают с расчетом на развитие города на ближайшие 15 лет и дольше.

Ранее в Ростове рассказали, как бороться с подтоплением территорий.

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