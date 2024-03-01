Губернатор Голубев заявил, что Ростов нуждается в разработке мастер-плана

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на донского губернатора Василия Голубева объявил, что Ростову-на-Дону необходимо разработать мастер-план. По его словам, в настоящий момент мастер-план среди донских городов есть только у Таганрога.
На днях президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил расширить программу мастер-планов, чтобы охватить ею больше двух тысяч городов и других населенных пунктов.
Василий Голубев согласился с президентом, заявив, что подход к созданию мастер-планов должен быть системным. Мастер-план способен помочь с территориальным развитием, а потому подобные планы должны разработать и для Ростова с другими городами-спутниками.
Согласно открытым данным, мастер-план города можно использовать для комплексного развития Ростова, отличие мастер-плана от генплана заключается в том, что план учитывает все сферы жизни населенного пункта и создается с расчетом на долгосрочные преобразования. Мастер-план города создают с расчетом на развитие города на ближайшие 15 лет и дольше.
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