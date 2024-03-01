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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Карантин ввели в Ростовской области из-за кошки

Карантин ввели в Ростовской области из-за кошки

1 марта 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Карантин ввели в Ростовской области из-за кошки

Карантин ввели в станице в Ростовской из-за бешеной кошки

В Константиновском районе Ростовской области ввели ограничения из-за выявленного очага бешенства, сообщает портал правовой информации.

Это необходимо для проведения работ по ликвидации заболевания. Карантин действует на территории станицы Николаевской.

Теперь из этой зоны запрещается вывозить животных, кроме тех, что получили прививки от бешенства. Помимо этого, частично ввели ограничения на охоту.

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Также не разрешается отлавливать животных для вывоза в зоопарки. Добавим, что карантин пришлось ввести из-за бешенства у кошки.

Теперь будут проведены мероприятия, чтобы не допустить распространения болезни.

Ранее Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ограничения#Карантин#Происшествия#Бешенство
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