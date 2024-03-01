Карантин ввели в Ростовской области из-за кошки

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Это необходимо для проведения работ по ликвидации заболевания. Карантин действует на территории станицы Николаевской.
Теперь из этой зоны запрещается вывозить животных, кроме тех, что получили прививки от бешенства. Помимо этого, частично ввели ограничения на охоту.
Также не разрешается отлавливать животных для вывоза в зоопарки. Добавим, что карантин пришлось ввести из-за бешенства у кошки.
Теперь будут проведены мероприятия, чтобы не допустить распространения болезни.
Ранее Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки.