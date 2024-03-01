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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Ростовские школьники решили массово учиться на IT-специалистов

Каждый пятый школьник в Ростове мечтает стать айтишником

1 марта 2024, 13:45
Фото: 1MI
Ростовские школьники решили массово учиться на IT-специалистов
Большинство школьников в Ростове хотят стать программистами, медиками и юристами, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Услуги».

Так, 21% опрошенных родителей школьников сообщили, что их дети будут поступать на специальности, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Еще 17% респондентов выбрали для построения карьеры медицину, а 10% — юриспруденцию. 8% школьников попробует себя в педагогике, 7% — в экономике. Еще 7% до сих пор не решили, куда поступать.

Аналитики отмечают, что в целом по стране примерно треть опрошенных заявили, что будут пробовать подать документы в столичные вузы. Еще 16% хотят получать высшее образование в Санкт-Петербурге. В родных городах планируют учиться лишь 11% юношей и девушек.

Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области
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В Ростове в этом году самым востребованным предметом при подготовке к экзаменам стала математика. Спрос на репетиторов по этой дисциплине вырос на 66%. Преподаватели по русскому языку стали востребованными еще на 12%. Среди дополнительных предметов самыми популярными стали английский язык, обществознание, химия, физика и информатика. Также стало больше желающих сдавать ЕГЭ по китайскому.

Напомним, с этого года в школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ перед приемом в вузы. Такое решение в сфере образования на днях анонсировал президент Владимир Путин.

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#Общество#Россия#Эксклюзив#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Высшее образование#ЕГЭ в Ростовской области
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