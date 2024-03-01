Каждый пятый школьник в Ростове мечтает стать айтишником

Так, 21% опрошенных родителей школьников сообщили, что их дети будут поступать на специальности, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Еще 17% респондентов выбрали для построения карьеры медицину, а 10% — юриспруденцию. 8% школьников попробует себя в педагогике, 7% — в экономике. Еще 7% до сих пор не решили, куда поступать.