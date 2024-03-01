Каждый пятый школьник в Ростове мечтает стать айтишником

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Так, 21% опрошенных родителей школьников сообщили, что их дети будут поступать на специальности, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Еще 17% респондентов выбрали для построения карьеры медицину, а 10% — юриспруденцию. 8% школьников попробует себя в педагогике, 7% — в экономике. Еще 7% до сих пор не решили, куда поступать.
Аналитики отмечают, что в целом по стране примерно треть опрошенных заявили, что будут пробовать подать документы в столичные вузы. Еще 16% хотят получать высшее образование в Санкт-Петербурге. В родных городах планируют учиться лишь 11% юношей и девушек.
В Ростове в этом году самым востребованным предметом при подготовке к экзаменам стала математика. Спрос на репетиторов по этой дисциплине вырос на 66%. Преподаватели по русскому языку стали востребованными еще на 12%. Среди дополнительных предметов самыми популярными стали английский язык, обществознание, химия, физика и информатика. Также стало больше желающих сдавать ЕГЭ по китайскому.
Напомним, с этого года в школах Ростовской области разрешат пересдавать ЕГЭ перед приемом в вузы. Такое решение в сфере образования на днях анонсировал президент Владимир Путин.