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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Масленицу в Ростовской области решили отметить за неделю до выборов президента

Масленицу в Ростовской области перенесли на неделю из-за выборов президента

1 марта 2024, 06:37
Фото: 61.mchs.gov.ru
Масленицу в Ростовской области решили отметить за неделю до выборов президента
В Ростовской области праздник Масленица широко отпразднуют 10 марта в Новочеркасске, сообщили в правительстве региона.

В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта, традиционно основные праздничные мероприятия проводят в последний день. Но в Ростовской области это сделают 10 числа, а через неделю пройдут выборы президента.

На площади Ермака с 11 до 15 часов будут работать интерактивные площадки. Для посетителей подготовят выставку-ярмарку, конкурсы, фотозоны и хороводы.

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На площадке «Дон купеческий» можно будет попробовать чай из раритетного генерал-самовара. Для детей появится игровой городок с аттракционами, играми, призами.

На других площадках мастера померятся силой, сразятся на мечах, постреляют из настоящего лука. Кроме того, можно будет залезть на столб и забрать приз, одним из которых будет самовар.

Кроме того, состоится и концертная программа.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают пекари блинов в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Праздник#Масленица
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