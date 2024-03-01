Масленицу в Ростовской области перенесли на неделю из-за выборов президента

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта, традиционно основные праздничные мероприятия проводят в последний день. Но в Ростовской области это сделают 10 числа, а через неделю пройдут выборы президента.
На площади Ермака с 11 до 15 часов будут работать интерактивные площадки. Для посетителей подготовят выставку-ярмарку, конкурсы, фотозоны и хороводы.
На площадке «Дон купеческий» можно будет попробовать чай из раритетного генерал-самовара. Для детей появится игровой городок с аттракционами, играми, призами.
На других площадках мастера померятся силой, сразятся на мечах, постреляют из настоящего лука. Кроме того, можно будет залезть на столб и забрать приз, одним из которых будет самовар.
Кроме того, состоится и концертная программа.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают пекари блинов в Ростовской области.