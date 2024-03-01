Массовые отключения электричества ждут Ростов. Рассказываем, где не будет света

В понедельник, 4 марта, с 09.00 до 17.00 без электричества оставят жителей домов по адресам Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8; Вагонный 2-12, 3-19. На час раньше свет дадут на Прогрессивной, 6-14; Коммунистическом, 11/2-11/5, 13/2-13/5 и 1-я Краснодарская, 92, 92/1-92/7. В этот же день с 10.00 до 16.00 света не будет на Нансена 81, 81А, 85.