Массовые отключения электричества ждут Ростов. Рассказываем, где не будет света

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Профилактические работы на энергоинфраструктуре мог занять от нескольких часов до нескольких дней. В последнем случае свет в домах будут включать только к вечеру.
В понедельник, 4 марта, с 09.00 до 17.00 без электричества оставят жителей домов по адресам Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8; Вагонный 2-12, 3-19. На час раньше свет дадут на Прогрессивной, 6-14; Коммунистическом, 11/2-11/5, 13/2-13/5 и 1-я Краснодарская, 92, 92/1-92/7. В этот же день с 10.00 до 16.00 света не будет на Нансена 81, 81А, 85.
Во вторник, 5 марта, с 09.00 до 17.00 отключения запланированы на 40-летия Победы, 37-57; Нансена 137- 299; Ленина 127А и Турмалиновская 1- 57, 2-54. На час позже свет дадут жителям домов по адресам Листопадова 107-121, 90-98; 3-я линия 56-86, 69-111; 5-я линия 56-94, 55- 101; Нижегородская 33-49А, Б, В, Г, 34- 112; Листопадова 100- 108, 176-180; Искуственная 72- 98, 47-69; Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; Автобусный 10-20; Таманский 9- 23; Нансена 134-144; Борко 8, 10, 10/1; ул. Волкова 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6 и Марти, 17.
В этот же день с 09.00 до 16.00 отключения ждут жителей домов на Калиновской; Сельской; Константиновской, 2-18, 41-45; Обуховского; Партизанского; Шарнирного; Семафорного; Автомобильного, 1- 21, 2-18; Казахстанского; Искрянского; Дагестанского; Якутского и Узбекского. Также в эти часы без света останутся дома по адресам Волгодонская 44-62, 45-61; Гризодубовой 46- 60, 61-65; Доброхимовская 77-89, 80-88; 2-я Краснодарская 75-113; Лазаревская 31-37, 32-40; Проселочная 36- 42; Ревкомовская 115- 125, 116-122; Крайняя 12-24; Красноармейская 162; Горького 147А-149; Семашко 82- 92, 71-73.
В среду, 6 марта, с 09.00 до 18.00 из-за профилактических работ света не будет по адресам 1-я Киргизская 37-55, 46-72; 2- ая Киргизская 32- 46, 45-71; Казахская 36-62; Уральский 31- 61,36-66; Ухтомский 1-69, 2- 74; Хибинский 1-65, 2-66; Кубанский 1-69, 2- 68; Белорусская 61-65; Манычский 3- 31, 6-34; Сальский 1-27, 2- 24;
На час раньше в этот же день электричество дадут в домах по адресам Закруткина 38- 62, 35-47; Советская 32-40; Мясникова 75- 93; 1-я линия 14- 40, 15-31; 3-я линия 20-32, 15-33; 5-я линия 2-26, 7-31; 7-я линия 1-21, 2-20; 9-я линия 2-4; Соборный, 88/282.
В этот же день с 09.00 до 16.00 света не будет на Ставского 28- 36; Трудящихся 51-131, 60-126; Ярославском, 9-13; Малюгиной 147-161, 102-126 и Островского 119-121.
Наконец, 7 марта, отключения проведут по адресам Новаторов 16/1, 18, 18/1, 20, 22А; Врубовая 4/1; Автомобильный 32, 32А.
Ранее сообщалось, что На Дону разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях.