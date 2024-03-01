Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Корреспондент побывал в одной из джелатерий, где придумали новый вкус, связанный с донской столицей. Но попробовать необычный десерт у него не получилось.
Сотрудники заведения рассказали, что была выпущена лимитированная партия в честь 23 Февраля. В результате мороженое закончилось, а новое выпускать не стали.
Появится ли снова десерт в заведении, сотрудники не уточнили.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.