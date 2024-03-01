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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону

Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону

1 марта 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону больше нельзя купить мороженое со вкусом донских раков, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент побывал в одной из джелатерий, где придумали новый вкус, связанный с донской столицей. Но попробовать необычный десерт у него не получилось.

Сотрудники заведения рассказали, что была выпущена лимитированная партия в честь 23 Февраля. В результате мороженое закончилось, а новое выпускать не стали.

Появится ли снова десерт в заведении, сотрудники не уточнили.

Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
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Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мороженое#Донские раки
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