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Published Сегодня, 05:30

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Морозы пообещали ростовчанам на выходных

Морозы пообещали ростовчанам на выходных

1 марта 2024, 05:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных ожидается морозная погода, сообщили синоптики.

В пятницу днем будет облачная погода, а температура поднимется +7 градусов. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

В ночное время похолодает до -1 градуса, а днем в субботу снова потеплеет до +7 градусов. Ветер при этом может усилиться.

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В ночь на воскресенье температура опять опустится ниже нуля. С понедельника по среду, с 4 по 6 марта, осадков не будет, сохранится облачная погода.

В ночь на четверг похолодает до нуля градусов, прогнозируют снег с дождем. Днем осадки прекратятся и потеплеет до +5 градусов.

Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Температура#Синоптики#Морозы
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