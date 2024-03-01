Морозы пообещали ростовчанам на выходных

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В пятницу днем будет облачная погода, а температура поднимется +7 градусов. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.
В ночное время похолодает до -1 градуса, а днем в субботу снова потеплеет до +7 градусов. Ветер при этом может усилиться.
В ночь на воскресенье температура опять опустится ниже нуля. С понедельника по среду, с 4 по 6 марта, осадков не будет, сохранится облачная погода.
В ночь на четверг похолодает до нуля градусов, прогнозируют снег с дождем. Днем осадки прекратятся и потеплеет до +5 градусов.
Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.