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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

На Ростовской АЭС досрочно отремонтировали четвертый энергоблок

На Ростовской АЭС досрочно отремонтировали четвертый энергоблок

1 марта 2024, 11:22
Фото: Ростовская АЭС
На Ростовской АЭС идет самая масштабная в истории атомной станции ремонтная кампании, которая продлится до 2025 года. Уже досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации четвертого энергоблока, и работы по модернизации продолжаются.
Фото: Ростовская АЭС

Как отмечают специалисты Ростовской АЭС, в процессе проведения работ был осуществлен ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех трёх систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, а также основного оборудования турбинного отделения. Капитально отремонтировали и цилиндр низкого давления турбоагрегата.

Помимо планово-предупредительного ремонта четвертый энергоблок был модернизирован. На резервную дизельную электростанцию установлены датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров, модернизированы системы контроля уровня жидкости и вентиляции в помещениях реакторного отделения.

Четвертый энергоблок включили в сеть на сутки раньше срока — 28 февраля 2024 года., а к 1 марта в 00:05 его вывели на номинальный уровень мощности.

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции — это начало большой плановой ремонтной кампании этого года.

— Работы продлятся весь текущий год и завершатся в 2025 году ремонтом на энергоблоке №1, готовящемся к продлению срока эксплуатации. В рамках завершившегося ППР на энергоблоке №4 успешно выполнены все поставленные задачи, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, — рассказал Андрей Сальников.

Сейчас все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

С момента ввода в эксплуатацию Ростовская атомная станция выработала свыше 411 млрд кВтч электроэнергии. Как говорят на станции, этого количества хватит для покрытия всех энергопотребностей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с населением более 27 млн человек в течение более чем четырех лет.

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