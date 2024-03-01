На Ростовской АЭС досрочно отремонтировали четвертый энергоблок

С момента ввода в эксплуатацию Ростовская атомная станция выработала свыше 411 млрд кВтч электроэнергии. Как говорят на станции, этого количества хватит для покрытия всех энергопотребностей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с населением более 27 млн человек в течение более чем четырех лет.