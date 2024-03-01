Пчелы вылетели из ульев: насекомые предсказали раннюю весну в Ростовской области

Пчеловод и агроном Владимир Косов рассказал Donnews, что из ульев в Ростовской области уже начали вылетать пчелы. Это верный признак наступления устойчивого тепла. По словам Косова, если бы намечались заморозки, пчелы бы не стали покидать улья.