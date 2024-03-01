Пчелы вылетели из ульев: насекомые предсказали раннюю весну в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Пчеловод и агроном Владимир Косов рассказал Donnews, что из ульев в Ростовской области уже начали вылетать пчелы. Это верный признак наступления устойчивого тепла. По словам Косова, если бы намечались заморозки, пчелы бы не стали покидать улья.
Также агроном обратил внимание на первые почки на ветках деревьев. Они набухают на сирени, вишне, это значит, что почва прогрелась до +3 градусов.
В ростовском зоопарке указали еще на один признак ранней весны. Из спячки вышли сурки-байбаки, остро реагирующие на наступление устойчивого тепла.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет март в Ростовской области. Она предостерегла, что резкого потепления ждать не стоит.